Erik Hayser y su cariñosa felicitación de cumpleaños a Fernanda Castillo: ‘Te amo con el alma’

Desde las primeras horas de este 23 de marzo, Erik Hayser, prometido de Fernanda Castillo utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una cariñosa felicitación de cumpleaños a su prometida quien este jueves celebra sus 40 años. Con una romántica imagen, el actor le deseó un feliz día a la mamá de su hijo Liam, conmovida por las palabras del actor, Fernanda reaccionó a este tierno gesto. Además de los buenos deseos del papá de su hijo, la actriz también estuvo compartiendo en sus historias varias felicitaciones que le hicieron llegar familia, amigos y fans por su cumpleaños.

Con una foto en la que se ven muy enamorados, Erik Hayser escribió: “¡Feliz cumpleaños vida de mi vida Fernanda Castillo! Que sean estas sonrisas las que acompañen tu camino y que todos los días encuentres nuevos aires para seguir volando. Celebro tu existencia, tu vida, cada paso que das y la enorme fortuna de ser tu compañero de vida. Te amo con el alma”. Halagada por el texto de su prometido, la actriz comentó: “Te amo tanto. Gracias por ser el regalo más hermoso de mi vida”. Fue en diciembre del 2020 cuando Fernanda y Erik debutaron como papás con la llegada de Liam con quien, hace unos días posó la actriz en una serie de fotos que acompañó de la leyenda: “Este es mi motor para ser mejor cada día”.

Aunque ha sido un gran reto la maternidad, Fernanda Castillo está feliz con esta nueva faceta, de la que suele compartir lindas imágenes en redes sociales. Hace unas semanas, la actriz confesó en entrevista para El Universal en la que habló de cómo la maternidad la ha hecho conocer un amor único que jamás había sentido: “Es cierto que hasta que eres madre entiendes la plenitud del amor completo e incondicional que no cambia, que nunca se acaba”, comentó la actriz. Esta semana, la actriz participó en el podcast, Se regalan dudas, donde habló del gran reto, como pareja, convertirse en padres: “Tengo un niño de un año”, dijo.

Un amor a prueba de todo

Durante esta conversación, Fernanda bromeó sobre cómo manejan los conflictos derivados de la paternidad: “Yo lo digo, suena muy mal, pero no estoy tratando de decirlo así: un hijo es como todas las cartas para que uno se divorcie, porque tienes un bebé y te despierta todos tus miedos, tus cosas no trabajadas en terapia, todas esas cosas que hacen que uno choque, las dos personas están viviendo eso, no sólo las mujeres, los hombres también”, explicó la actriz quien reveló que Erik es un gran hombre con quien hace un excelente equipo.

Fernanda narró que cuando sienten que hay diferencia de opiniones, siempre se sientan a conversar: “A nosotros nos ha pasado que en los momentos que no estamos yendo para el mismo lado. Siento que tengo suerte de tener un hombre que es muy sensible a comunicarse y le gusta hablar, le gusta entenderme y nos hemos sentado a replantear y decir: ‘Esto no está bien ahorita, pero ¿seguimos queriendo lo mismo?’ para pasar este tramo sin perdernos”. La actriz también confesó que ha sido Erik su relación más saludable: “Me pasa con mi pareja de hoy que no me siento celosa, hay algo de él que me hace sentir segura y nunca me había pasado. Cuando empecé a salir con él, hace 7 años, era como raro”, contó.