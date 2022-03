José Eduardo Derbez se sincera sobre cómo fue crecer con sus papás

En sus memorias, José Eduardo Derbez tiene muy presente cómo fue crecer de la mano de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes más allá de su ruptura sentimental hace más de dos décadas, lograron brindarle la estabilidad necesaria para salir adelante. A pesar de vivir en casa de su mamá durante su infancia y adolescencia, el joven recuerda esos instantes en los que solía convivir con su padre, aunque asegura que la relación que su progenitor mantuvo con él fue distinta a la que este sostuvo con sus hermanos, Aislinn y Vadhir, circunstancia de la que ha hablado con toda sinceridad en una reciente charla. Por supuesto, los consejos de Victoria fueron muy importantes para él, pues gracias a ello siempre tuvo la libertad de tomar sus propias decisiones, según contó.

Con la sinceridad que lo caracteriza, José Eduardo se refirió a la manera en que fue criado por su madre, quien asegura estuvo muy consciente de la educación que debía darle, esto al ser cuestionado sobre si fue un niño consentido. “Con sus límites (fui consentido), no era todo así de: ‘Hijo, el mundo es tuyo’… Yo cuando me salí (de la casa de mi mamá), que me salí yo bien seguro, yo empezaba a trabajar…”, afirmó durante una entrevista concedida a la periodista de espectáculos Inés Moreno para su canal de YouTube. Por supuesto, con el paso de los años, el joven optó por seguir los pasos de sus padres en el espectáculo, terreno en el cual ha logrado abrirse paso con el tiempo, consolidando así cada uno de sus sueños.

Al ahondar en los aspectos de cómo se dio la convivencia con su papá, José Eduardo detalló la manera en que solía darse esa interacción, en la que sus hermanos siempre asumían una postura distinta a la suya. “Como que me fui más por mi lado. Lo que pasó con mis hermanos es muy diferente. Mis hermanos siempre estuvieron como muy pegados a mi papá y a lo que él dijera… nunca decían que no, y yo era el único que decía: ‘No, ¿por qué?’”, aseguró el intérprete, quien supo acoplarse a esta dinámica en todo momento.

Los consejos de Victoria Ruffo

Para José Eduardo, las palabras que Victoria Ruffo le brindó siendo niño y adolescente le permitieron sentirse seguro de sus decisiones, algo que recuerda con toda claridad. “Mi mamá me dio siempre ese poder de: ‘Tú, tu camino y nadie te va a decir qué hacer y qué no hacer… Mis hermanos dependían más de mi papá económicamente y estaban más con él, mucho o poco pero ahí estaba mi papá. De parte de mi mamá era: ‘Tú tienes aquí lo tuyo, aquí tenemos todo, tú no te preocupes’…”, explicó en otro instante de la plática. “De cierta forma, si estábamos mis hermanos y yo con mi papá, y mi papá decía: ‘Se va a hacer esto’, yo sí tenía la libertad de decir: ‘No, y si no me regreso con mi mamá’, cuando nos veíamos o que salíamos a comer o lo que sea…”.

Con el tiempo, José Eduardo también logró independizarse, lo que le permitió valorar todo el apoyo que su madre le brindó. “No te das cuenta de todo lo que hace tu mamá realmente, o cómo funciona una casa. Para mí era escuela, regresar. Y más adelante, escuela, irme de fiesta y regresaba, me despertaba a las dos de la tarde… Había comida, había para desayunar, había para comer, para cenar, había ropa limpia todo el tiempo…”, reveló el actor, que hoy disfruta de una estabilidad tanto sentimental como profesional.

