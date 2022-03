Juan Pablo Medina en su primera y reveladora entrevista tras su cirugía: 'Aposté por vivir'

En un acto de honestidad, Juan Pablo Medina tomó finalmente la decisión de revelar por primera vez los detalles de aquel episodio que cambió su vida para siempre, cuando en medio de una filmación, -a principios de agosto de 2021-, comenzó a sentirse enfermo. Sin imaginar lo que precedería, el protagonista de historias como La Casa de las Flores se enfrentó a una de sus mayores crisis de salud y por la cual tuvieron que amputarle una de sus piernas, según relató en una reveladora entrevista concedida en exclusiva a GQ México y realizada por su amigo cercano, el productor y crítico de cine Óscar Uriel. Con la mejor actitud y motivado por el aquí y el ahora, el intérprete asume la circunstancia cobijado por el amor de sus seres queridos, en especial el de su novia, Paulina Dávila, quien ha sido su mayor cómplice de sueños a lo largo de este periodo, en el que logró superar la tempestad lo que le ha permitido retomar de manera gradual su vida social.

Con el corazón en la mano, Juan Pablo habló de cómo fueron esos primeros instantes de aquella crisis en la que el paso del tiempo fue simplemente determinante. “Lo que recuerdo es que me encontraba en llamado, grabando en un hotel, y de repente me empecé a sentir mal del estómago…”, explicó el actor, quien de inmediato, asegura, fue apoyado por el médico de la producción. Sin embargo, el dolor incrementó y la situación escaló de un instante a otro, por lo que actuaron de manera inmediata para ponerlo a salvo. “Tengo la suerte de que mi padre es médico y pedí que me llevaran con él… Decidieron llevarme al Hospital Ángeles. En un inicio el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación…”, confesó, para luego hablar de lo complejo que ha sido para él establecer claridad en los recuerdos de ese momento, algo que poco a poco ha podido conseguir.

Chespi, -como lo llaman de cariño en el medio-, no olvida tampoco el incesante dolor que lo abrumó, tratando de explicar en sus palabras el diagnóstico de los médicos que hicieron todo por sacarlo adelante. “Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Por fin encontraron el diagnóstico definitivo: había sufrido un infarto silencioso. Tenía un coágulo en el corazón y este aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración. Yo tenía mucho dolor y para poderme operar el intestino y las piernas me tuvieron que dormir. Cuando desperté me vi todo hinchado, mis manos parecían enormes bolas…”, confesó durante su charla con GQ México. En ese duro periodo, su novia Paulina, quien se encontraba en Colombia por motivos de trabajo, regresó a México para estar a su lado, compañía con la que logró saciar el enojo que lo invadió al preguntarse el por qué de lo acontecido. "Yo no quería que me viera en ese estado...", contó, aunque ella logró hablar con él y eso lo reconfortó demasiado. "Ahí me cambió el chip".

‘Aposté por vivir’

Juan Pablo recuerda que durante su estancia en terapia intensiva, los médicos hicieron todo lo posible por salvar su vida, algo que por fortuna se logró, aunque en medio del proceso y debido a la presencia de coágulos en su cuerpo, los especialistas llegaron a una determinación: la amputación de su pierna. “Habían prometido rescatarme de los coágulos sin poner en riesgo mi vida, pero que ya me encontraba en una situación grave. Me ofrecían salvarme la vida pero la situación era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción…”.

El actor de cine, teatro y televisión, recuerda que tras el procedimiento su familia conformó una red de apoyo extraordinaria, motivos que le permitieron continuar y tomar las riendas de su vida ante una realidad que le implicaba nuevos retos, por esa razón también optó por cuidar de su salud mental. “Cuando se tomó la decisión de la amputación a las dos horas entró una persona en mi habitación y se presentó. Era un psiquiatra… Nunca tomé terapia en mi vida y ahora estoy decidido a no dejarla por nada…”, dijo.

Durante la charla, Medina también habló de lo que implicó para él asumir su realidad frente a la necesidad de usar una prótesis, tarea en la que se embarcó apoyado de Paulina Dávila y la publirrelacionista Triana Casados. “El proceso de obtener una prótesis ha sido un viaje… Tengo la prótesis Genium X3, la cual cuenta con la mejor tecnología, es mecatrónica, incluso ya puedo jugar tenis...”, contó. Tras pasar poco a poco la página de ese duro episodio, Juan Pablo ahora se enfoca en su rehabilitación, feliz de que en algún momento se pueda dar su regreso a los escenarios, y aunque es discreto en torno a sus planes su prioridad es estar sano tanto física como mentalmente, a la par de mantener viva la ilusión de ayudar a los demás con su ejemplo.