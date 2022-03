‘Fue un error de mi vida’, la confesión del novio de Aislinn Derbez sobre un episodio de su pasado

Desde que meses atrás Aislinn Derbez hiciera pública su relación sentimental con Jonathan Kubben, los fanáticos de la actriz de La Casa de las Flores han estado muy atentos a los acontecimientos en torno a su romance, lo que además ha hecho crecer la curiosidad sobre los aspectos ligados a la vida personal de su galán. Ante este panorama, Kubben ha sido un poco más abierto al compartir detalles de su ámbito privado, como ocurrió al abordar en una reciente entrevista uno de los episodios más complicados por los que atravesó en el pasado, relatando incluso el momento en el que su vida corrió peligro. Por fortuna, logró pasar la página y seguir adelante, aprovechando su experiencia para dar un valioso consejo a sus seguidores.

Como pocas veces, Kubben se refirió a ese momento en que buscó mejorar su economía a través de una estrategia que no resultó del todo favorable, dando detalle de cómo fue tomando forma esa actividad que a la larga le trajo consecuencias. “No recomiendo nada, fue un error de mi vida, no lo hagan. Empecé a organizar póker en mi casa y venían médicos, abogados…”, comentó en entrevista para el podcast titulado Comunidad Wemo. “Yo jugaba y organizaba, entonces tenía dinero por jugar y por organizar y ganaba increíblemente bien. Por noche ganancias y pérdidas incluidas por la organización, yo ganaba 25 mil pesos la noche, hacía eso como tres cuatro veces a la semana, en mi casa…”, confesó.

A pesar de las ganancias que logró obtener en esa época, Kubben no pudo librarse de vivir momentos de tensión y peligro, retomando una de las experiencias que lo dejó marcado para siempre. “Lo que tenía que pasar pasó. Llegaron cuatro chicos y nos asaltaron con pistola y todo, me quitaron todo el dinero. Siento algo frío acá (en la sien) y es pistola. No me quería dar la vuelta, pero le veo la cara a mi amigo y esa cara que se transforma de miedo, me dio más miedo ver esa cara que sentir el fierro acá frío…”, confesó el motivador de ese periodo de su vida en Europa. “Esto pasó en Bélgica, nos quitaron todo el dinero de la mesa y aparte esto era ilegal, por eso digo no lo hagan, no era legal poner el dinero en el banco, me iba a decir: ‘¿De dónde viene ese dinero?’, entonces yo lo guardaba y lo escondía…”.

Jonathan también fue muy honesto al admitir que más allá de los riesgos que eso implicó, el haberse enrolado en aquella actividad le permitió librar algunos asuntos en los que se ocupaba, aunque con el tiempo prefirió dejar a un lado esa dinámica que claramente no le favorecía del todo. “La verdad no lamento haberlo hecho, realmente me ayudó muchísimo en ese entonces y dije: ‘Voy a terminar mis estudios, voy a hacer las cosas bien’, entonces empecé a trabajar como consultante para embajada’… un trabajo muy serio que no me gustó…”, explicó.

Su romance con Aislinn

Para Jonathan Kubben este parece ser uno de los periodos más estables en su vida, no solo enfocado en sus proyectos profesionales, sino también en lo personal, disfrutando al máximo de su relación sentimental con Aislinn Derbez, quien hace cuatro meses, a través de redes sociales, confirmó su noviazgo con el motivador. “Este hombre maravilloso me pone así de feliz como en la foto. Y, ¿qué crees?, tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar de lo más que pueda con él. De lo que ya no tengo tantas ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace”, escribió la actriz.

