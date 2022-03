En medio de su convalecencia, la hija de Cristian de la Fuente regresa al colegio

Las últimas dos semanas han sido muy retadoras para la familia de Cristian de la Fuente, luego del intento de asalto que sufrió el actor y su hija en el que resultó herida de bala la joven, de 16 años quien, por fortuna, ya se encuentra en casa, fuera de peligro. Aunque ya fue dada de alta en el hospital, Laura continúa convaleciente debido a que no puede caminar todavía, razón por la que está usando una silla de ruedas para desplazarse. Dando lecciones de compromiso, esta tarde, la hija del actor, se puso su uniforme del colegio y acudió, en compañía de sus padres, a cumplir con un compromiso académico.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de Instagram, Cristian de la Fuente compartió una especial imagen en la que aparece la familia en el colegio de Laura donde la joven se reencontró con sus compañeros de escuela tras el incidente donde recibió una bala en la pierna: “¡Qué ejemplo de fuerza! Lo único que quería era ir al colegio hoy a una ceremonia y no fallar. Aunque no podía caminar, fue en una silla de ruedas, pero lo logró. Eres una campeona Lau. Te amamos con todo el corazón, cuando grandes queremos ser como tú”, se lee en el feed del actor quien se mostró muy orgulloso de la actitud de su hija ante esta situación.

VER GALERÍA

Debido a que la joven todavía no puede caminar se apoya en la silla de ruedas, fue esta razón por la que el pasado fin de semana, se perdió de un festival de música al que tenía planeado ir. Aunque ella no pudo asistir, su artista preferida, la canadiense, Alessia Cara, la sorprendió con una visita en casa, momento que el actor compartió en Instagram: “Debido a lo sucedido la semana pasada, Lau no iba a poder ir a Lollapalooza hoy a ver a su cantante favorita, ya que aún no camina bien y estaba triste por eso, pero hoy Andrés recio tocó la puerta de nuestra casa y le dio la sorpresa más linda que podía recibir Lau, al ver a Alessia Cara frente a ella en su propia casa. Gracias, gracias, gracias. De verdad no tengo palabras para agradecer esa sonrisa que pusieron hoy en Lau. Eso para mí no tiene precio”, escribió.

Cristian alza la voz en contra de la violencia

El pasado viernes, Cristian de la fuente y Angélica Castro realizaron un programa especial en el espacio Agricultura, un canal de Youtube donde colabora la esposa del actor, en el que alzaron la voz en contra de violencia que la sociedad chilena está sufriendo: “Esa bala iba para mí, porque pasó a tres centímetros de mi cara, la bala no iba para mi hija, iba para mí, porque esto no fue una encerrona, no fue un asalto, esto es un homicidio frustrado, porque vamos a empezar a hablar en este país las cosas como son. Cuando le meten una bala a tu hija, enfrente tuyo, tú lo tomas como una bandera de lucha pública”, comentó el actor.

VER GALERÍA

Cristian dejó muy claro que su familia luchará porque este acto no quede impune y dejó claro que vive en Chile y no tiene intenciones de mudarse tras el intento de asalto: “Y no es que yo viva en Miami, vivo desde hace 3 años en Chile y no es que me vaya a escapar, porque no me voy a escapar para ningún lado, voy a estar en Chile buscando en que estos asesinos no sigan en la calle, ¿cómo?, no sé. Es una niña que no debería tener una bala en su pierna, entendamos esto, ningún niño debería sufrir esto”, comentó visiblemente conmovido el actor.