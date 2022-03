Claudia Martín y su romántica felicitación de cumpleaños a su novio Hugo Catalán

En medio del éxito que está teniendo el remake de Los ricos también lloran, Claudia Martín se tomó unos días de descanso para viajar a la playa de la mano de su novio Hugo Catalán. Además de relajarse, esta escapada tenía una razón muy especial, el cumpleaños número 40 del actor a quien esta tarde, la actriz felicitó con un cariñoso texto que acompañó de varias fotos captadas durante estas vacaciones. Por su parte, el cumpleañero también posteó en su perfil imágenes al lado de su novia, según comentó, este ha sido su festejó más entrañable debido a la presencia de la actriz.

Con un álbum de sus fotos más románticas en la playa, Claudia le escribió a su novio: “¡Feliz cumpleaños guapo! Te mereces ser feliz hoy y todos los días de tu vida. Aquí celebrando juntos tantas cosas lindas que vienen”. Conmovido por las palabras de su novia, el actor también utilizó esta red social para compartir un poco del íntimo festejo que disfrutó por sus 40 años: “¡Cuarto piso, pisando fuerte! Amor esta etapa de mi vida. Estoy rodeado de amor y agradezco por ella. La vida cada vez se pone mejor. Te amo Claudia, este ha sido el mejor de todos los cumpleaños”, se lee en su feed.

Fue a mediados de enero cuando Claudia Martín dio a conocer que se había dado una nueva oportunidad en el amor compartiendo una foto al lado del actor. Sobre esta relación, a finales de febrero, la actriz habló durante una entrevista con ¡HOLA! Tv: “Yo digo que somos amor no sólo en el plan de pareja sentimental, o sea, somos amor con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestras mascotas, con la naturaleza”, comentó. La actriz dejó claro que a pesar de su separación nunca se cerró al amor: “Yo jamás, en ningún momento, he pensado como que se acaba el mundo, mi vida no tiene sentido, no, al contrario, yo digo que el amor es para todos y siempre hay que estar abiertos y también llega cuando menos lo esperas”, explicó.

Hace unas semanas, Claudia Martín reveló en entrevista con el programa Despierta América cómo fue que se dio el acercamiento con su novio: “No sé, fue chistoso porque yo era como que la que sí quería y él era como de: ‘¡Oh! ¿Está pasando o no está pasando?’”, narró la actriz. Claudia contó que su novio estaba incrédulo de su interés: “Primero nos acercamos como amigos y luego ya como algo más y fue así, como que decía él: ‘¿En serio sí me va a hacer caso?’ Y yo así de: ‘Es que tú me gustas’. Sí, fue muy simpático”, dijo.

Claudia, una mujer más auténtica

La actriz confesó a Televisa Espectáculos que esta relación con Hugo Catalán la tiene muy contenta: “Bien, muy contenta, estoy muy tranquila, creo que estamos en un momento de conocernos, de estar bien, de crecer como personas y pues nada, estoy muy feliz”, comentó. Sobre la transformación que tuvo su vida en los últimos meses, la actriz confesó en ¡HOLA! Tv que se encuentra más plena que nunca: “Creo que hoy por hoy soy una persona más auténtica, intento yo ser más Claudia, creo que ha sido toda una revolución, una oportunidad de abrir ese caparazón y decir, 'todo esto soy', lo que quiero expresar y lo que quiero experimentar, como actriz también, y en todos los ámbitos”, escribió.