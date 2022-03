Silvia Navarro disfruta de Versalles en compañía de su ‘rey’, su hijo León

No importa en qué lugar del mundo se encuentre, Silvia Navarro siempre está acompañada de su hijo León con quien se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Francia. Después de inolvidable aventura que vivieron madre e hijo en Islandia, destino que visitaron en compañía de un grupo de amigos del que también formaron parte Grettell Valdez y su hijo Santino, ahora, Silvia y su pequeño se encuentran en otro destino que también los ha dejado sin palabras: El Palacio de Versalles. Como pocas veces, la actriz compartió una linda imagen al lado de su hijo quien aparece luciendo una corona de cartón.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En la imagen, aparecen Silvia y León, de perfil, sentados en una de las escalinatas del palacio con los espectaculares jardines como telón de fondo: “Mi rey”, escribió la actriz como descripción de esta imagen en la que vemos al pequeño León muy sonriente mirándola, mientras luce este accesorio con el que sí pareció miembro de la realeza. Silvia acompañó este post con el hashtag #Versalles. La instantánea causó revuelo entre los seguidores de la actriz y alcanzó más de 51 mil likes y varios comentarios de amigos de la actriz como Grettell Valdez quien escribió: “Los extraño”. Fernanda Castillo y José Ron fueron otros famosos que reaccionaron a esta tierna publicación.

Aunque adora compartir momentos entrañables con su hijo, como este, Silvia es muy respetuosa de la identidad de su pequeño, por esta razón, procura que en las fotos que comparte no aparezca la carita de su hijo, tal como lo hizo con las imágenes de Islandia, donde Leoncito acaparó todas las miradas con su ternura. Debido a las temperaturas bajo cero del lugar, tanto la actriz, como el niño estuvieron usando prendas muy abrigadoras, incluso, cubrían su rostro para que el frío no lastimara su piel: “Mi pequeño compañero”, escribió Silvia como descripción de una foto en la que se le ve siguiendo los pasos de su hijo en la nieve.

Silvia aprovechó al máximo este viaje a Islandia para captar las fotos más bonitas al lado de su hijo, tal como lo hizo Grettell quien, también utilizó como espectacular telón de fondo el paisaje blanco de aquel destino: “De los lugares más lindos del mundo”, escribió Silvia como descripción de una foto en la que aparecen todo su grupo de viaje levantando las manos en medio de la nieve. Debido a que León era el integrante más pequeño de este tour, en todas las fotos roba suspiros con su ternura, pues lo vimos muy cómplice con Santino quien, a pesar de la diferencia de edad, se convirtió en su compañero de juegos.

¿Por qué no lo muestra en redes?

Hace un par de años, Silvia Navarro reveló en entrevista para el programa De Primera Mano la razón por la cual no comparte fotos de la cara de León y para sorpresa de todos, la decisión la tomó él desde muy pequeño: “A todo (le tomo fotos), pero creo que todo el mundo es así, yo no entendía eso de: ‘Permíteme, te enseño a mi hijo’ y ahora yo ando enseñándolo por todos lados. A mí me encantaría compartir más, pero a él no le gusta, entonces, cuido su privacidad. Cuando le digo: ‘¡Una foto!’, me dice: ‘No mamá, no’ y se tapa, así que por más que quiera, él no quiere. Desde muy chiquito lo tiene claro”, explicó.