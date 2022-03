Cristian de la Fuente sobre el intento de asalto donde resultó herida su hija: ‘Esa bala iba para mí’

Hace ocho días, Cristian de la Fuente y Angélica Castro atravesaron uno de los momentos más complicados de su vida, luego de que su hija, Laura, resultó herida de bala durante un intento de asaltó del que fueron víctimas el actor, la joven y una amiga a la que iba a dejar a su casa cuando ocurrió el ataque. Ya más tranquilos y con su hija en casa, la pareja rompió el silencio y alzó la voz sobre la violencia que la sociedad chilena está enfrentando: “Yo no me voy a quedar callado, porque no quiero que esto siga pasando en mi país”, comentó el actor durante su participación en el canal de Youtube, AgriculturaTV, donde participó en el espacio conducido por su esposa.

Con la convicción de obtener justicia por su hija y por el resto de niños que son víctimas de esta situación, el actor reveló: “Los niños que son víctimas de violencia en un país en el que no se puede andar tranquilos a las tres de la tarde son mi bandera de lucha y lo tomo así, porque lamentablemente me tuvo que pasar algo tan duro como esto, no es que los niños no me hayan importado, toda la vida me han importado, no es que a mi hija no la ame, toda mi vida la he amado, pero falta que un desgraciado me dispare a dos centímetros de la cara”, explicó visiblemente conmovido de recordar el traumático momento que vivieron durante el intento de asalto.

Por primera ocasión, el actor reveló que el ataque iba dirigido hacía él y así lo explicó: “Esa bala iba para mí, porque pasó a tres centímetros de mi cara, la bala no iba para mi hija, iba para mí, porque esto no fue una encerrona, no fue un asalto, esto es un homicidio frustrado, porque vamos a empezar a hablar en este país las cosas como son”. El actor aseguró que no dejará que este delito quede impune: “Cuando le meten una bala a tu hija, enfrente tuyo, tú lo tomas como una bandera de lucha pública y aún más fuerte, eso es lo que estamos haciendo, yo siempre he luchado por causas, pero hay causas te tocan más”. El actor reveló que los únicos responsables son los hampones que los atacaron: “No podemos buscar más culpables que delincuentes y asesinos que andan con pistola en la calle a las 3 de la tarde disparando”.

Cristian dejó claro que no dejará su país: “Y no es que yo viva en Miami, vivo desde hace 3 años en Chile y no es que me vaya a escapar, porque no me voy a escapar para ningún lado, voy a estar en Chile buscando en que estos asesinos no sigan en la calle, ¿cómo?, no sé”. El actor también envió un mensaje quienes lo han criticado por levantar la voz: “Es una niña que no debería tener una bala en su pierna, entendamos esto, ningún niño debería sufrir esto”, dijo tajante, seguro de que llegará hasta las últimas consecuencias, de hecho, hizo público que ya se puso en contacto con las autoridades correspondientes.

Una especial sorpresa para Lau

A través de Instagram, Cristian compartió una foto de la especial sorpresa que recibió su hija quien fue visitada por su artista preferida, nada más y nada menos que la canadiense Alessia Cara: “Hay gestos que aparte de agradecer personalmente como lo hice hoy, hay que hacerlo públicamente para destacar el corazón de estas dos almas increíbles. Debido a lo sucedido la semana pasada, Lau no iba a poder ir a Lollapalooza hoy a ver a su cantante favorita, ya que aún no camina bien y estaba triste por eso, pero hoy Andrés recio tocó la puerta de nuestra casa y le dio la sorpresa más linda que podía recibir Lau, al ver a Alessia Cara frente a ella en su propia casa. Gracias, gracias, gracias. De verdad no tengo palabras para agradecer esa sonrisa que pusieron hoy en Lau. Eso para mí no tiene precio”, escribió al lado de una foto de su hija y la cantante.