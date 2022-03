Esmeralda Pimentel sobre su paso por las telenovelas: 'Me olvidé de mi voz'

Su salto a la fama se dio gracias a las telenovelas, pero con el paso del tiempo Esmeralda Pimentel supo encausar su carrera por otros caminos. Con toda sinceridad, la actriz abrió su corazón sobre la razón detrás de esta importante decisión que implicó el término de su relación de trabajo con Televisa, empresa para la que protagonizó algunos melodramas como El Color de la Pasión, La Vecina o Enamorándome de Ramón. La actriz, que en este instante disfruta de un romance con Osvaldo Benavides, relató lo que vivió por aquellos días en los que supo que las cosas no marchaban muy bien del todo en el aspecto emocional, pues una vez conquistado el éxito tuvo la sensación de que algo le hacía falta.

De lo más transparente, Esmeralda habló como nunca antes de este episodio en el que no paró de cuestionarse sobre lo que estaba pasando, pues tras realizar la primera telenovela las ofertas de trabajo continuaron, lo que le permitió percatarse de la actitud que estaba asumiendo ante tales circunstancias. “Empiezas a entrar como en una corriente que te empieza a arrastrar en la que yo dejé de cuestionarme las cosas o el para qué o el por qué…”, confesó la estrella durante una charla para el podcast titulado Encubierto, del actor Juan Colucho. “Empecé a entrar en ese camino en el que ya ni siquiera decides…”, afirmó.

A pesar de que gracias a su trabajo la fama y el éxito fueron rotundos en su vida, Esmeralda no paró de preguntarse por lo que estaba sintiendo, una especie de vacío que no era capaz de identificar. “La gente me reconocía y empecé a cuestionarme: ‘Esto no se siente bien’. Hay algo de esto que me han dicho que se supone que es el éxito, que la gente reconoce mi trabajo, que ya me puedo mantener por mí misma, tengo la capacidad económicamente de ayudar mi familia, estoy haciendo lo que amo, se supone, y ¿por qué no estoy feliz? ¿por qué no me siento dichosa?”, dijo la estrella para referirse a la etapa que va de 2012 a 2018.

Su salida de Televisa

Tras la profunda reflexión de su trabajo en las telenovelas, Esmeralda llegó a una conclusión, lo que significó el inicio de un proceso que trajo consigo un cambio de planes. “Había una parte de mí, como artista, que dejé atrás por entrar como en este sistema de producir, producir, en el que me olvidé de mi voz y de intuición como artista y estaba haciendo cosas que no me convencían y que no me llenaban porque me traían ciertos beneficios. Yo estaba muy clara que no quería seguir contando esas historias, empecé a sospechar de que estaba perdiendo la capacidad creativa de poder contarlas…”, dijo.

Con el paso del tiempo y tras tener claro lo que deseaba, Esmeralda dejó el mundo de las telenovelas para luego incursionar en una serie televisiva titulada La Bellas y las Bestias, con lo cual comenzó a escribir las páginas de un nuevo capítulo fuera de Televisa. “Obviamente hacer telenovelas es dejar tu vida entera ahí, ya no tenía tiempo de leer, de ir al teatro, de ver cine, ya no me estaba cultivando, ya todo era trabajar, trabajar, trabajar y cuando lo dejé fui muy feliz…”, afirmó Pimentel quien recientemente tuvo la oportunidad de participar en la serie The Good Doctor, en la que por cierto compartió créditos con su novio Osvaldo, quien ha sido su mejor cómplice de sueños a lo largo de este tiempo de constantes cambios.

