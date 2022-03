Adrián Uribe confiesa que fue su decisión terminar con su exclusividad en Televisa

Han pasado más de dos décadas desde que Adrián Uribe saltó a la fama luego de que dos ejecutivos de Televisa lo descubrieran dando vida a Poncho Aurelio, el personaje de policía con el que se dio a conocer. Después de una larga y exitosa carrera artística en la televisora de San Ángel, hace unos meses, el comediante dio a conocer que ya no es elenco exclusivo de Televisa, pero que seguirá trabajando por proyecto en esta empresa que le dio su primera oportunidad en televisión. En ese sentido, el actor aclaró recientemente su situación laboral con su antigua casa, dejando claro que fue él quien decidió no renovar su contrato y no la televisora.

Durante el arranque del show Chavorrucos, en el que comparte escenario de con Adal Ramones, Adrián Uribe ofreció una entrevista al programa Ventaneando, en el que habló de cómo terminó su relación exclusiva con Televisa: “Yo tomé la decisión de no renovar contrato, ¿por qué?, porque así lo creí pertinente, fueron muchos años, maravillosos, fue una gran relación y yo voy a seguir trabajando, como lo dije, con Televisa, ahora por proyecto, pero también con cualquier compañía, con cualquier plataforma, en donde haya un proyecto que yo considere que es algo bueno para mí carrera”, explicó Adrián Uribe.

De hecho, fue en el programa comandado por Pati Chapoy, donde Adrián dio a conocer que ya era libre de trabajar en el lugar donde quisiera: “Hoy por hoy ya no soy exclusivo de Televisa, de hecho, esto no lo había dicho, es la primera vez. Desde junio del año pasado yo ya soy libre para trabajar en cualquier empresa”, explicó a finales de febrero. El comediante aseguró que su nuevo estatus laboral le abre la puerta a un universo desconocido para él: “Ahora, seguiré trabajando para Televisa haciendo ciertos proyectos. Estoy muy agradecido obviamente con la empresa, con Televisa, por tantos años de haber estado ahí como exclusivo”, agregó.

Sus inicios en Televisa

El año pasado, Adrián Uribe abrió su corazón en el programa de Yordi Rosado donde recordó cómo fue que llegó a Televisa. Según recordó, fueron dos ejecutivos quienes lo descubrieron y le propusieron trabajar en la Fábrica de los sueños: “Ricardo Pérez Teuffer me vio me de policía y luego, Rafa Bustillos, otro ejecutivo, también me vio y se platicaron, me citan en Televisa y me dicen: ‘Oye nos encantaría que hicieras unas cápsulas, necesitamos gente joven, en algún momento imagínate en las Olimpiadas como Derbez’. Y empecé a hacer unas cápsulas de policía de tránsito en el programa de Más deporte y empezó Poncho Aurelio, entonces yo empecé a ser conocido por Poncho Aurelio”, platicó el actor.

Adrián reconoció que desde su ingresó a la televisora su vida cambió: “Era el único desconocido de La Hora Pico y me empieza a ir muy bien, viene el Vítor (…) La Hora Pico fue mi punta de lanza, ahí la gente me empieza a conocer, mis personajes se empiezan a posicionar muy bien y de ahí pal real y Big Brother es un trancazo, ha sido de los más exitosos de todos”, recordó el actor quien luego participó en varios realitys como Bailando por un sueño y como conductor en programas tan recientes como ¿Quién es la Máscara?.