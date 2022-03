Aislinn Derbez recibe cariñosa felicitación de cumpleaños de su novio Jonathan Kubben

Han pasado cuatro meses desde que Aislinn Derbez y Jonathan Kubben hicieron pública su relación y han sido contadas las ocasiones en las que los hemos visto interactuar en redes sociales, pues la joven pareja ha decidido vivir su romance alejado del ojo público, aunque de vez en cuando, sí comparten algunos detalles de su noviazgo en Instagram donde, esta mañana, el influencer publicó una foto de la actriz con motivo de su cumpleaños número 36. Recordemos que fue hace justo un año, durante un viaje a Tulum que Aislinn realizó por sus 35 años, que comenzaron los rumores de que la actriz y el influencer eran más que amigos, información que ellos confirmaron varios meses después.

Desde las primeras horas de este 18 de marzo, Jonathan Kubben utilizó una de sus historias para felicitar a Aislinn por su cumpleaños, una fecha que no reveló si pasaran juntos: “¡Feliz cumpleaños hermosa!”, escribió el influencer sobre un video que él captó de su novia pues, recordemos que además del talento que posee como creador de contenido multimedia, el influencer destaca como fotógrafo, de hecho, es el autor de los retratos más especiales de Aislinn y su hija Kailani. En el clip, Aislinn aparece mirando a la cámara, como si fuera una foto, pero con el movimiento de su cabello y de las olas del mar dándole un efecto muy especial a este post.

Fue a finales del año pasado que Jonathan Kubben sorprendió a sus más de 630 mil seguidores con una foto en su feed de Instagram donde aparecía fundido en un romántico beso con Aislinn Derbez: “Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos. Aunque se caiga el mundo o lluevan problemas, nada importa si estamos juntos disfrutando el ahora. Gracias por dejarme ser quien soy, por dejarme ser libre y por todos los momentos disfrutando el momento presente. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero sé que ya valió la pena”, escribió en aquel momento.

La felicitación de su papá

Jonathan Kubben no fue el único que utilizó Instagram para desearle un feliz cumpleaños a Aislinn, Eugenio Derbez, papá de la cumpleañera, también publicó en su perfil un video dedicado a su primogénita en el que retomó un especial recuerdo familiar al lado de sus hijos, a quienes les mostró algunos recuerdos de su infancia: “Mi papá nos está enseñando un álbum de cuando éramos chiquitos y de verdad quiero que vean una cosa muy especial e importante: este es el cumpleaños de José Eduardo, ya vieron, inflable, niños felices, el pastel enorme, todo feliz. Y ahora vamos a pasar a mi cumpleaños, en un estacionamiento”, se escucha decir a Aislinn muy divertida.

En este video, Eugenio también incluyó varias fotos de Aislinn Derbez a lo largo de su vida: “El cumpleaños es tuyo Aislinn Derbez, pero el regalo es para mí, desde el día en que naciste. ¡Te amo!”, escribió el comediante como descripción de este video que compartió con sus más de 17 millones de seguidores. Siguiendo los pasos de Eugenio, Alessandra Rosaldo, su esposa, también le dedicó una publicación a la cumpleañera, con quien tiene una relación muy cercana: “¡Feliz cumpleaños hermosa @Aislinnderbez sigue siendo luz y sabiduría infinita, llegaste a este mundo para hacerlo un mejor lugar. Te deseo un maravilloso cumpleaños. ¡Te amamos!”, escribió la vocalista de Sentidos Opuestos como descripción de un video en el que compiló las imágenes más especiales al lado de Aislinn.