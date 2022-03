Eiza González revela que mantiene firme su deseo de contar la vida de María Félix

De entre todos sus sueños, Eiza González no se aparta del ferviente deseo por llevar a la pantalla la historia de una de las divas más representativas de la época dorada del cine mexicano, María Félix. Recordemos que en agosto de 2021 confirmó este ambicioso proyecto, en el que además de personificar a La Doña, asumiría una posición como productora del largometraje. Sin embargo, días después de ese anuncio surgió una polémica por los derechos de autor relacionados con la vida de la intérprete, por lo que desde entonces prevalece la incertidumbre sobre el rumbo que han tomado esos planes. A varios meses de compartir esa noticia, la ahora protagonista de la película Ambulance reitera su disposición por consolidar ese propósito, exponiendo de manera clara el único objetivo que persigue.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan directa como suele ser, Eiza tocó el tema durante una reciente entrevista con el programa televisivo Ventaneando, espacio en el que dejó ver lo que hay detrás de ese ímpetu profesional. “Me enorgullece muchísimo las historias de las mujeres latinas, no nada más quiero contar la vida de María Félix, quiero contar la vida de muchas mujeres que nos han abierto las puertas, y que gracias a ellas, que realmente mucha gente no tiene la oportunidad de saber más de ellas, que la gente sepa más de lo que es la mujer mexicana, la mujer latina…”, dijo la actriz con toda seguridad en la charla, aunque sin ahondar en más detalles de cómo marchan las cosas hasta el momento con lo que anteriormente ella y su equipo habían dado a conocer.

Pese a lo complejo que pueda resultar esta tarea, Eiza se mantiene motivada por la oportunidad de emprender en una faceta que tanto le apasiona, aprovechando al máximo todas las circunstancias y los recursos que tenga a su alcance para hacer esto posible. “Por qué no utilizar estas plataformas que tenemos grandes, como latinos, para poder abrir más oportunidades. Me siento muy orgullosa, quiero empezar a dirigir, quiero empezar a producir, quiero traer a gente de mi país a Estados Unidos y poder ayudar a gente…”, aseguró, destacando el compromiso que desea asumir próximamente.

VER GALERÍA

Meses atrás, Eiza expuso la principal razón por la que la vida de María Félix la llenó de inspiración, siendo este el comienzo de un plan que todavía parece estar tomando forma. “María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras pioneras. María es una inspiración para mí y para muchos otros…”, dijo a través de sus redes sociales. Por esos días, también salieron a la luz los nombres de algunas de las personas que estarían involucradas en el filme, como el del ganador del Emmy, Matthew Heinman, quien fungiría como productor en colaboración con Linden Entertainment. Así mismo, se mencionó a Dana Harris y a Nicole King cmo parte de la producción.

La polémica en torno al proyecto de Eiza

En agosto de 2021, el abogado Guillermo Pous, quien representa a Pink Tiger Group, -única compañía que podrá realizar el filme-, expuso las razones por las cuales Eiza no tiene autorizado filmar y producir la cinta biográfica de La Doña. “No tiene absolutamente ninguna clase en ese sentido porque no tiene los derechos, es decir no existe un solo contrato adicional en donde don Luis haya transmitido o autorizado a alguien explotar esta clase de facultades que solamente a él le corresponde…”, dijo en entrevista con Ventaneando, refiriéndose a Luis Martínez de Anda, quien es heredero universal del nombre y de la marca de la legendaria actriz, quien falleció en el año 2002.

VER GALERÍA