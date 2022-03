¡Diversión bajo cero! Jacky Bracamontes y su familia disfrutan de unas vacaciones en la nieve

Como cada en estas fechas, Jacky Bracamontes, Martín Fuentes y sus hijas, Jackyta, Carolina, Renata, Paola y Emilia viajaron a Vail, para disfrutar de sus tradicionales vacaciones familiares en este destino donde las niñas, desde muy chiquitas, comenzaron a aprender a esquiar. Emocionadas de visitar este sitio que se ha convertido en uno de sus preferidos, a través de Instagram, la conductora ha compartido las fotos más especiales de esta escapada donde vimos a las cinco niñas mostrar su talento como patinadoras sobre nieve.

Más divertidas que nunca, las hijas de Jacky y Martín se mostraron muy entusiasmadas a su llegada a Vail donde, después de algunas horas de viaje, las niñas no pudieron conservar sus peinados, según compartió Jacky en su cuenta de Facebook, donde publicó un video en el que, a grandes rasgos, dio a conocer un poco de cómo se la están pasando: “Esta familia se fue de vacaciones a la nieve. Comenzamos nuestro primer día patinando sobre hielo y mis chiquitas cada vez lo hacen mejor. Fue un día muy divertido y frío. Ya les iré contando más aventuras de nuestras vacaciones”, escribió Jacky como descripción del clip.

Desde hace un tiempo, la tapatía ha convertido su cuenta de Facebook en un medio donde comparte videos de los momentos más especiales de su familia en un formato muy al estilo reality. En este clip, Jacky contó un poco de cómo fue el viaje con sus hijas, una experiencia que, de acuerdo con sus propias palabras, fue muy retados: “Por fin llegamos a Vail y nos recibe nevando, divino, las nenas están felices, pero sí fue un viaje caótico, con 5 niñas, 12 maletas, más carriola, ¡Dios!, pero llegamos. Las nenas no tardan en irse a patinar, a mí me tocó ir al súper”, comentó Jacky en este video donde mostró la espectacular vista que tendrán los días que estén en Vail.

Más tarde, Jacky compartió varias imágenes de sus hijas disfrutando en la pista de patinaje: “Claro que ya están patinando con papá. Está cayendo una nevada de las buenas. Ya llegaron las princesas, Paula y Emilia”, comentó mientras, en el video, se ve cómo Martín Fuentes se encuentra observando cómo sus hijas mayores ya son muy hábiles a la hora de patinar, esto debido a que visitan Vail, desde que eran bebés: “¿Quién es quién?”, escribió Jacky como descripción de una foto en la que aparecen los 7 ataviados en sus atuendos para esquiar. Cabe destacar que las hijas de Jacky también son muy buenas esquiando, pues su papá les enseñó a hacerlo desde las primeras ocasiones que visitaron este destino.

La maternidad, el gran sueño de Jacky

En 2019, durante un programa de Netas Divinas, Jacky Bracamontes se sinceró con sus compañeras y reconoció que su sueño de convertirse en madre fue lo que la orilló a dejar las telenovelas y construir una exitosa carrera como conductora: “No podías tener vida social, vida personal, no existía, entonces yo dije, si sigo así toda mi vida nunca voy a conocer a una persona, nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos, también siempre me gustó ser conductora y dije: ‘Me voy a inclinar más por este camino, porque si no nunca voy a cumplir con mi sueño que me llama de aquí adentro, por eso dejé las telenovelas'”, confesó.