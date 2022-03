¿Cómo es la relación de Tania Rincón con sus compañeros del programa Hoy?

Meses atrás el equipo del programa televisivo Hoy dio la bienvenida a Tania Rincón, quien se incorporó a la alineación de conductores tras la invitación que le hiciera la productora Andrea Rodríguez. Asumir el reto fue muy importante para ella, pues a pesar de que en el pasado había descartado la idea de regresar a un programa con este formato, -luego de su incursión en Venga la Alegría-, supo que esto representaba una gran oportunidad. A un tiempo de tomar esa decisión, la presentadora hace un balance de cómo han marchado las cosas durante su paso por el matutino de Televisa, refiriéndose de manera específica a la relación que lleva con sus compañeros, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona y Arath de la Torre.

Tania conversó con la periodista Mara Patricia Castañeda, espacio en el que se sinceró sobre su experiencia en el programa Hoy, dinámica a la que logró acoplarse gracias al afecto con el que asegura fue recibida desde el primer instante. “Han sido unos meses muy padres, muy divertidos. Me siento cobijada, me siento protegida, creo que llegué en una etapa increíble de Hoy en donde todos están muy contentos con el equipo que están formando. Magda (Rodríguez) hizo un gran trabajo con ellos, creo que este legado que le dejó a Andrea pues está respondiendo con creces…”, expresó la guapa conductora.

En otro instante de la charla, Tania habló de cómo se lleva con sus compañeros, asegurado que con cada uno mantiene una forma de interactuar distinta, poniendo de frente el tema de su convivencia con Galilea Montijo y Andrea Legarreta. “Es como con hermanos. De repente como que el chisme de zapatos, de vestidos… con Gali se platica muy sabroso. Es que ella trae la tendencia aquí. Y como que el consejo, el lado maternal cuando me pasa algo con los niños de pronto me acerco con Andrea (Legarreta)…”, aseguró Rincón, quien confesó que tuvo mucha incertidumbre sobre la manera en que lograría acoplarse al ambiente del programa, algo que finalmente resultó favorable para ella.

Pero el trato cordial también se extiende a los otros integrantes de la producción, algo que se puede ver reflejado en pantalla. “Con el Negrito (Araiza) me llevo muy bien, todo son risas y es un maestro. El Negrito es un maestro porque sabe capotear todo lo que le pasa y sabe salir de las cosas con maestría. Polito (Stanley) es muy divertido, lo quiero como si fuera mi hermano de sangre, es un hermano más…”, dijo Tania. “Andrea Escalona, compartimos camerino entonces siempre estamos como recomendándonos libros o consejos… es como mi comadrita de todos los días. Arath es muy simpático. Es que sí me llevo bien con todos…”, afirmó.

¿Por qué aceptó ser conductora de Hoy?

Anteriormente, Tania Rincón reveló la razón por la cual decidió retomar su trabajo en un programa de revista como Hoy, tras ocho años como conductora en Venga la Alegría. “En Hoy se vive un gran ambiente, todos son muy profesionales y por eso no dudé la oferta y acepté…”, dijo, para luego confesar por qué motivos había “jurado” no hacer matutinos. “Ya lo había hecho durante ocho años y sentí que ya no tenía mucho para dónde crecer, me sentía como estancada. Finalmente llegaron otros proyectos que me hicieron evolucionar y uno tiene que probar otras cosas, definitivamente me tocaba aprender aún mucho. Trabajé mi ego, le dije a Andrea Rodríguez que me incorporo a Hoy en un momento muy bonito de mi vida porque ya tengo el ego muy bien trabajado…”, dijo a TVyNovelas en octubre de 2021.

