'Con todo mi amor', Juan Soler celebra el primer cumpleaños de su nieta Alfonsina

El amor es incontenible en el corazón de Juan Soler, quien tiene la dicha de vivir uno de los instantes de mayor plenitud tras haberse convertido en abuelo exactamente un año atrás, un acontecimiento del que se siente enteramente orgulloso. Así, el actor celebra por todo lo alto el primer cumpleaños de su nieta Alfonsina, -bebé de su hija mayor, Valentina-, a quien dedicó un tierno mensaje en su especial día. Por supuesto, para el galán de telenovelas esta es una etapa colmada de ilusiones, feliz de haber hecho realidad el sueño de poder conocer a la pequeñita apenas en diciembre pasado, pues por la situación de la pandemia le había sido imposible volar de México a Argentina, país en el que radica su familia.

Tan cercano como siempre a sus seguidores, Soler recurrió a sus redes sociales para hacer pública la felicitación a su nieta, dedicándole las palabras más emotivas. “¡Feliz cumple, Alfonsina! Con todo mi amor…”, escribió en las primeras líneas el galán de telenovelas, que se caracteriza por compartir con sus fanáticos parte de los instantes más entrañables de su vida personal, pues para él la familia es lo más importante. En su mensaje, Juan también destacó lo mucho que significa para su hija y su pareja el nacimiento de la niña, hasta ahora la más pequeña del clan. “Eres la luz de Valen y Pablo, y esa luz nos alumbra ahora a todos los que tenemos la fortuna de compartir y formar parte de tu vida. Te amo, nieta hermosa”, dijo.

Para hacer más emotivo el festejo, Soler ilustró sus palabras con un collage fotográfico en el que se deja ver en varios momentos de la convivencia con Alfonsina, su hija Valentina y su yerno, con quienes se mantiene en constante comunicación. La reacción de sus seguidores y amigos cercanos fue inmediata, regalando miles de “me gusta” a la imagen, así como varios mensajes con buenos deseos y felicitaciones. Emotiva, Valentina respondió al lindo gesto de su padre, a quien le reiteró su cariño con una breve pero profunda frase: “Te amamos mucho”, dijo la feliz mamá, quien ha sido muy reservada sobre esta etapa la cual esperaba con mucha ilusión, según dejó ver en la publicación del día en que nació la bebé.

Su debut como abuelo

A lo largo de estos meses, Juan Soler ha expresado lo mucho que lo hace feliz haberse convertido en abuelo, una ilusión que se ha dado a la par de su estabilidad profesional. “¡La belleza de la inocencia! Alfonsina sabe que el mundo al que pertenece está lleno de amor e ilusiones…”, escribió el actor en sus redes sociales, espacio en el que además ha hablado de lo mucho que admira a su hija Valentina, quien está entregada de lleno a su faceta como madre. “Tiene una mamá que me llena de orgullo, un papá que lo da todo por ella y un ‘abu’ que no puede más de amor…”, escribió el intérprete para referirse así a este momento.

En otras ocasiones, Juan ha hablado de cómo se siente tras haber debutado como abuelo, una circunstancia que le ha permitido hacer crecer el amor que tiene por los suyos, pues más allá de sus compromisos profesionales, el estar cercano a sus seres queridos es su mayor prioridad. “Ahora que llegó mi nieta a mi vida me siento pleno. No hay cambios en mí, sí hay incorporación de más amor, de más responsabilidades, de alguien más que cuidar en mi vida, entonces me siento muy agradecido…”, dijo en entrevista para las cámaras de Televisa Espectáculos en abril de 2021.

