Kim Kardashian confiesa que su novio, Pete Davidson, tiene varios tatuajes en su honor

Lo de Kim Kardashian y Pete Davidson va en serio. Luego de que Kim compartiera las primeras imágenes en Instagram al lado de su novio, ahora, la empresaria se presentó al programa de Ellen DeGeneres para hablar por primera vez, públicamente, de su noviazgo con el cómico quien, esta semana se vio envuelto en la polémica, luego de que se diera a conocer una conversación que tuvo con Kanye West, exesposo de Kim, a quien le pidió dejara de atacarlos en redes sociales. Tras los últimos posts del rapero, se dio a conocer que Instagram sancionó a Kanye suspendiendo su perfil por 24 horas.

Ajena a la actitud que ha tomado el papá de sus hijos, esta tarde, Kim Kardashian apareció más guapa que nunca el show de Elle Degeneres donde habló de lo enamorada que está del cómico y de por qué, a pesar de tener imágenes muy lindas de su relación ha decidido mantener su historia de amor alejada del ojo público y no compartir tanto en redes: “Tengo las fotos más bonitas de nosotros y esto como: ‘¡Oh Dios mío, somos muy lindos!’ y quiero, tú sabes (publicar más), pero luego estoy como, ya sabes: ‘No estés tan desesperada, no publiques tanto, solo da un vistazo’”, comentó haciendo referencia a las fotos que publicó hace unos días.

Kim fue más allá y reveló detalles, hasta ahora desconocidos de su noviazgo, como que el cómico ya lleva en su piel tres tatuajes en su honor. Luego de que las redes enloquecieran al ver la foto que Pete le mandó a Kanye, en la que se ve acostado en la cama de Kim, los internautas notaron que en su muñeca izquierda resaltara un nuevo diseño que claramente estaba dedicado a su nueva novia. En ese sentido, la empresaria despejó la duda de si el nuevo tatuaje de Davidson estaba dedicado a ella, momento en el que, no sólo confirmó la información, sino que reveló que Pete lleva en su cuerpo varios símbolos de amor.

La socialité, aclaró que la leyenda Kim no es un tatuaje, sino que el cómico fue más allá y se realizó un procedimiento mucho más permanente: “Sí, tiene unos cuantos tatuajes, algunos bonitos, pero ese, el de Kim no es un tatuaje, en realidad es una marca”, explicó. Aunque marcarse su nombre fue algo que la conmovió, ese no es el diseño preferido de Kim, para la hija de Kris Jenner el tatuaje que lleva en el pecho, en honor a su profesión es, su duda, el más especial: “Los otros son muy bonitos, creo que mi favorito es el que dice: ‘Mi chica es abogada’, ese es muy lindo”, explicó visiblemente emocionada, mientras Ellen reconoció que el cómico se lució con estos detalles.

Encontró su felicidad

Aunque la historia de Kim Kardashian y Kanye West parecía salida de un cuento de hadas, tras 6 años de matrimonio, el año pasado, la empresaria interpuso una demanda de divorcio en contra del papá de sus cuatro hijos. En medio de la comentada separación, la socialité se alejó de los reflectores, se refugió en su familia y proceso el duelo de la separación en privado, hasta que Cupido la sorprendió de nuevo y no pudo evitar que los rumores sobre su relación con Pete salieran a la luz. Kim reconoce que su relación con el cómico es lo más lindo que le ha pasado en la vida y que está tan enamorada que alienta a sus más cercanos a encontrar el amor: “Yo estaba en mis 40, dije lo estoy sintiendo, sólo ve por ello, encuentra tu felicidad y fui por ello, me tomé mi tiempo y lo encontré. Me siento tan bien que quiero aferrarme a eso por siempre”, finalizó.