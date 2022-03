Ale Capetillo da detalles de su romántico viaje a París

Hace unos días, Ale Capetillo compartió en su cuenta de Instagram que estaba en París, destino que no visitó sola, lo hizo de la mano del misterioso galán con el que ha estado saliendo desde hace unos meses. Cumpliendo la promesa que le hizo a sus seguidoras, la influencer posteó el clip que describió como su versión de Emily in París. Además del video, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, compartió varias fotos en su feed de Instagram de las que destaca una, en la que aparece sonriente mientras su acompañante le da un tierno beso.

Bajo el título: “Ahora sí, Ale in París”, Ale compartió este nuevo video en su canal donde, llama la atención, no aparece el joven con el que viajó, pero al inicio del clip sí deja claro que no fue sola: “Les dije que iba a hacer un viaje pronto y me van a acompañar a ese viaje a ¡París! Me voy a París, a las 5 de la mañana nos vamos, voy a hacer mi maleta y le voy a enseñar qué me voy a llevar y todo. Como me estoy llevando una maleta súper chica, estoy tratando que mi look de la tarde, o sea el mismo de la noche, pero agregándole un cambio por si voy a cenar, alguna cita romántica, entonces, esto sería un poquito para la noche”, comenta Ale en la primera parte del mensaje.

Ya en París, la influencer grabó dentro del Uber que la trasladó a una tienda que visitó por recomendación de Biby Gaytán: “No me sé comunicar absolutamente nada, trato de comunicarme en inglés, pero luego hay gente que me entiende más en español y todo un rollo. Me está costando un poco comunicarme, pero todo va bien. Le hablé a mi mamá y me dijo que me fuera a la Ópera, porque quiere que vaya a ver una tienda de ballet, una tienda que tiene los aparadores muy bonitos, entonces me voy a ir allá”. La joven informó que, en París, ya no es obligatorio el cubrebocas en el transporte público: “Antes de que me digan del cubrebocas en el Uber, ya me dijeron que aquí que ya te lo puedes quitar, en Madrid sí lo tienes que traer puesto”, explicó.

Acostumbrada a la vida madrileña donde caminar es uno de los hábitos preferidos de sus habitantes, debido a la cercanía que hay entre los sitios más importante, la joven se sorprendió de que en París no pudo hacer esto: “Aparentemente aquí no es como en Madrid, en Madrid todo queda muy cerca, puedes caminar y te queda todo extremadamente cerca, que yo amo eso, pero aquí caminé, no es broma, en el mapa pensé que iba a caminar 5 minutos y caminé 50 minutos, o sea todo está súper lejos”. La joven reconoció que disfrutó mucho esta escapada, razón por la que en muchas ocasiones se le olvidó tomar testimonio de los sitios que visitó: “Les trataré de grabar lo más que pueda, porque de verdad estoy disfrutando el momento que dejo mi teléfono todo el tiempo en la bolsa, entonces, ahorita les voy a enseñar las vistas, porque están divinas, yo estoy enamorada de este lugar”, comentó.

Su regreso a Madrid

Feliz de estar de vuelta en casa, Ale reveló que, aunque fueron pocos días, ya echaba de menos a su mascota Bobby: “¡Ya estamos de regreso en Madrid!, la verdad, sí extrañaba un poco mi casa, me urgía llegar a mi rutina otra vez, por más que sólo fueron tres días y más si sé que son pocos días, sí sé que es una vacación larga no tengo problema, pero sí sé que son pocos días, me cuesta mucho”. Aunque fue una visita relámpago, la influencer prometió regresar: “Amé París, necesito regresar, me volvió loca”. De quien no dio más detalles es del galán que le ha devuelto la sonrisa y del que poco ha compartido en redes.