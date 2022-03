Irán Castillo compartió su experiencia convirtiéndose en madre por segunda vez

La maternidad abrió la puerta a Irán Castillo hacia el aprendizaje. A poco más de un mes de dar a luz a su segundo hijo, Demian, el primero en común junto a su prometido Pepe Ramos, la actriz se mantiene motivada compartiendo su experiencia con todas sus seguidoras. Esta vez, la estrella abrió su corazón para hablar de la circunstancia por la que atravesó al tomar la decisión de tener un bebé a los 45 años, situación por la que sus médicos, asegura, calificaron su embarazo como de alto riesgo. Contra todos los pronósticos, la intérprete se dispuso a vivir su gestación alejada de esas ideas, convencida de que aún a esa edad hay manera de lograrlo, por lo que quiso hablar sobre el tema para llegar a todas aquellas mujeres que atraviesan por algo similar.

Irán publicó un video en sus redes sociales en el cual relató parte de lo que a ella le ocurrió cuando al enterarse de que un bebé venía en camino se puso en manos de los especialistas. “A mí me empezaron a hacer muchos estudios con esta idea de que ya tienes más de 35 años y ya es de alto riesgo…”, explicó, para luego manifestar contundente la postura con la que asumió esta noticia, siendo muy optimista en todo momento. “Todas estas cosas que no son verdad, porque no porque tengas más de 35 años ya va a ser de alto riesgo tu embarazo…”, dijo la protagonista de melodramas como S.O.S Me Estoy Enamorando o Amar Otra vez, quien a lo largo de estos meses ha sido muy transparente al referirse a esta etapa.

Directa, Irán expresó su opinión sobre lo que los médicos suelen indicar en este tipo de casos, pidiendo a sus seguidoras poner especial atención cuando eso suceda. “Creo que eso más bien es un sistema igual, es una cosa que se ha generalizado en algunos laboratorios o doctores y demás, entonces también hay que tener mucho cuidado ahí. Porque pues uno se empieza a poner nervioso (te dices): ‘Sí, como ya estoy más grande mi cuerpo entonces no va a estar bien para dar a luz o para el bebé’, entonces también eso hay que cuidarlo mucho…”, dijo en otro momento del video, el cual forma parte de los contenidos de un proyecto que ha llamado Programa de acompañamiento en el embarazo, en el que suele dar recomendaciones, tips de ejercicios, entre otras cosas.

El primer mes de Demian

A lo largo de estas semanas, Irán Castillo y su prometido han hecho evidente la enorme felicidad que los invade cuidando y brindando amor a su pequeño Demian. Por si fuera poco, la pareja también ha mostrado fotografías del bebé, quien el pasado 10 de marzo cumplió un mes de nacido, por lo que ambos le dedicaron mensajes de celebración. “Hoy cumples un mes mi bebo hermoso. Gracias por estar aquí, gracias por escogernos como tus padres. Gracias por todo lo que viniste a regalarnos. Te amo bebito hermoso”, dijo la actriz.

Mientras tanto, Ramos recurrió a sus redes sociales para gritar su amor por Demian, orgulloso de la paternidad a la que se ha entregado por completo, tal cual lo ha dejado ver a sus seguidores. “Un mes robando nuestros suspiros (y nuestros sueños). Bebito hermoso, te amamos. Posdata: Hijito estoy dejándote estas constancias para que cuando llegues a la adolescencia y digas que no te queremos, lo reflexiones profundamente jajaja”, dijo el coach de vida con su característico sentido del humor, acompañando su especial posteo de cumplemés con una foto del bebé durmiendo en sus brazos.

