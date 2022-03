Adal Ramones se sincera y revela cómo maneja la paternidad con hijos de distintas edades

Desde que era joven, Adal Ramones siempre soñó con ser papá, un ahelo que ha experimentado en tres ocasiones y que lo tiene encantado, pero a la vez, es una papel muy retador, más en su caso que tiene tres hijos viviendo en distintas etapas. Con el toque cómico que imprime a todas sus charlas con la prensa, el conductor reveló en entrevista con Ventaneando, cuál es la parte más complicada de haber sido papá, por última vez, hace un par de años. Para sorpresa de sus seguidores, lo más complejo ha sido organizarse para estar presente en la vida de los tres: Paola, de 21 años; Diego, de 11 y el pequeño Cristóbal, de 2.

Durante el inicio de la gira Chavorrucos, un proyecto que realiza con Adrián Uribe, en el que tuvieron como padrinos de lujo a Omar Chaparro y a Eugenio Derbez, Adal confesó cómo hace para convivir con los tres: “Paola ya vive en Los Ángeles, pero Paola, antes, era ir por ella a las 3 de la mañana al antro, llegar, escucharla que platique: ‘Mi amiga se peleó con tal, tal, tal’, luego yo: ‘Paola ya duérmete, me tengo que levanta a las 7:30 por tu hermano, porque lo llevo al futbol’. Era llevarlo al futbol y llegar y Karla diciéndome: ‘Te entrego a Cristóbal, porque ya, ya no puedo, o sea es, Paola, Diego, Cristóbal, pero así nos tocó así quisimos, es el precio de habernos casado con alguien joven”, comentó divertido Adal.

Por su parte, Adrián Uribe, su compañero de escena, vive una situación similar, debido a que su primogénito ya es mayor de edad y su hija Emily, producto de su matrimonio con la brasileña Thuany Martins, apenas va a cumplir un año: “Yo tengo uno de 18 y uno de un año cuatro meses, entonces, entre que doy el shot de tequila y la mamila a mi hija”, comentó divertido. Aunque frente a las cámaras bromea con la situación, Adal disfruta profundamente compartir el tiempo con sus tres hijos, así lo ha confirmado en varias ocasiones a través de redes sociales donde suele compartir entrañables memorias al lado de sus hijos y de su esposa con quien, en diciembre pasado cumplió 10 años de relación.

En febrero pasado, Adal compartió en su cuenta de Instagram un video del reencuentro de sus hijos Paola y Cristóbal “Mis hijos se aman y eso me hace tan feliz. Mi hija Paola y su ternura total para Cristóbal. Confieso que desde adolescente me preguntaba cómo sería la magia de ser papá y años, muchos años después aún no me la creo. No duermo con sus problemas y me voy a la luna con sus triunfos. Solo le pido a Dios que me los cuide siempre. Amo haber descubierto, hace años, esta clase de amor que no tiene comparación. El amor de un padre a sus hijos es algo que no me lo creo, es infinito”, escribió como descripción de este clip.

Diez años de amor con su esposa

A finales del 2021, Adal le dedicó un amoroso mensaje a Karla de la Mora por una década de amor: “Soy feliz con ella en donde quiera que estemos y no busco más que seguir teniendo tiempo para reír y soñar despierto con mi esposa. A lo largo de mi vida he conseguido casi todo lo que la gente cree que es lo importante, pero este es el mayor tesoro que descubrí. Te amo mi güera hermosa, amor tu corazón, tu bondad, inteligencia e integridad. Vaya que me tenían esta gran fortuna y era cuestiona de sólo esperar Güera. ¡10 años juntos y fue apenas ayer!”, se lee en su feed.