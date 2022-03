Cynthia Rodríguez le dedica una cariñosa felicitación de cumpleaños a Carlos Rivera

Desde que Carlos Rivera saltó a la fama decidió que su vida personal la mantendría alejada del ojo público; sin embargo, aunque ha querido disfrutar en privado de su noviazgo con Cynthia Rodríguez, con el paso del tiempo, la pareja se ha ido mostrando más abierta a la hora de hablar de su relación. Como pocas veces, la conductora de Venga la Alegría utilizó su cuenta en Instagram para desearle un feliz cumpleaños a su novio quien, este 16 de marzo, celebra sus 36 años de edad. Con una foto del íntimo festejo con el que sorprendió al cantante, la presentadora presumió como nunca a su famoso novio.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque en el pasado Cynthia ya había compartido una foto grupal en la que también aparecía Carlos, nunca le había dedicado un post completo en Instagram, razón por la que esta felicitación se tornó más especial: “No me alcanza 24 horas para festejarte como te mereces, pero si tengo una vida para agradecerle a Dios por ti. Así quiero verte siempre, sonriendo, cumpliendo cada sueño. ¡Feliz cumpleaños amor mío!”, escribió la presentadora como descripción de una foto en la que aparece Carlos frente a su pastel que tenía sus iniciales, en el fondo, una pared de globos con el número 36 iluminado, un detalle con el que la también cantante consintió a su novio en su día.

Pero Cynthia no fue la única en gritar su amor a los cuatro vientos en redes, conmovido por el mensaje de su novia, Carlos reaccionó revelando que su presencia en su vida es el obsequio más invaluable en este cumpleaños: “Y tú el mejor regalo”, respondió el cantante. Por su parte, Carlos Rivera también utilizó su cuenta de Instagram para compartir la misma foto que posteó Cynthia, pero acompañada de otro texto en el que agradeció a la vida por permitirle vivir un año más: “Gracias por tantos mensajes llenos de cariño. Ha sido un cumpleaños maravilloso. Que venga una nueva vuelta al sol llena de la luz y la bendición de Dios”, se lee en su feed.

Listos para ser papás

Conforme ha ido evolucionando su relación, Cynthia y Carlos se han ido animando a hablar públicamente de sus planes a futuro. En diciembre pasado, durante una dinámica en el programa Venga la Alegría, leyó su cartita a Santa Claus en la que le hizo una petición muy especial para este 2022, convertirse en mamá: “Querido Santa: Este año quiero agradecerte, porque soy una persona muy afortunada y por eso quiero hacer una petición muy especial. Tengo una familia hermosa, tú lo sabes: mis papás, mis hermanos, mis maravillosos sobrinos que los amo demasiado. Creo que soy una buena tía y me esfuerzo en ser una buena hermana e hija todos los días, porque mi familia es lo más importante en mi vida, creo que sólo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año. Me puedes traer un bebé, creo que estoy lista, ahora sí para formar una familia”.

Por su parte, el año pasado, durante una entrevista con Andrea Escalona, para el programa Hoy, Carlos Rivera admitió que en sus planes a futuro sí está convertirse en papás y explicó por qué prefiere mantener los detalles de su vida privada y de su relación con Cynthia lejos del ojo público: “Ya somos una familia, de dos, por ahora, pero que soñamos con ser más, son de esas cosas que es un sueño. La parte personal es lo más importante, somos muy felices. Las cosas más hermosas de mi vida, fuera de la música, no las comparto en redes, si la gente se mete van a ver muy pocas fotos con mi familia, mis hermanos, de mi casa con ellos, esa parte, no solamente con mi mujer, también con mi familia, es una parte que desde hace muchos años dije: ‘Esto me lo voy a guardar para mí’”.