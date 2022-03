Claudia Álvarez da una probadita de cómo va quedando el cuarto de sus mellizos

La llegada anticipada de Clío y Billy, los mellizos de Claudia Álvarez y Billy Rovzar, hizo que muchos de los planes de la familia se reajustaran. Debido a que los babies, como les dice su mamá de cariño, llegaron algunas semanas antes, su habitación todavía no está terminada; sin embargo, ahora que los mellizos ya están en casa, han dormido en la habitación de sus papás, mientras terminan la suya. A través de sus historias en Instagram, Claudia compartió una probadita de la decoración que eligió para el rincón de los mellizos en casa.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde que anunció que estaba esperando mellizos, Claudia utilizó esta red social para compartir con sus seguidores los detalles de esta segunda maternidad que ha resultado muy diferente a la que vivió con su primogénita, Kira, debido a que, en esta ocasión, además de recibir a dos bebés, se enfrentó al nacimiento prematuro, una situación que le resultó muy retadora, debido a que sus bebés estuvieron en el hospital algunas semanas después de su llegada al mundo. Durante esta etapa, Claudia se contagió de Covid-19, enfermedad que le impidió visitar a los recién nacidos en varios días.

Conforme han pasado los días, Claudia y el resto de la familia se adaptan a la nueva dinámica familiar. Ahora que los bebés ya están en casa, la pareja hizo algunas adecuaciones en su habitación para tener cerca a los mellizos, mientras su habitación, que ya va muy avanzada, está lista. A través de un videoclip, la actriz compartió un poco de la decoración que eligió para el cuarto de sus hijos que eligió pintar de azul cielo con unos espejos en forma de nubes en la pared donde están las dos cunas de Clío y Billy: “Una probadita del cuarto de mis babies que me hizo la mejor @Blancointeriorstudio”, se lee sobre el clip donde también se aprecia que las cunas y el sillón son en color gris. Justamente, en las últimas horas, han estado colocando la alfombra de esta habitación que cuenta con colores muy neutros, ideales para un cuarto compartido.

Antes de compartir el avance en la habitación de los bebés, Claudia compartió unas historias en las que se le veía muy tranquila arrullando al pequeño Billy. Minutos después, la actriz hizo una reflexión sobre los detalles que comparte de la maternidad en redes sociales: “No se crean todo lo que ven en internet. Estaba viendo el video que les compartí hace ratito y se ve una maternidad tan tranquila y si me hubieran visto cómo estaba hace 10 minutos. La enfermera está descansando, porque como me ayuda toda la noche, necesita descansar, Rosita ayer me ayudó y hoy descansa. Entonces me quedé sola, imagínense”, comentó Álvarez.

La maternidad, un gran reto

Claudia habló sobre lo retador que le ha resultado cuidar a sus bebés sola, una actividad en la que poco a poco se vuelve experta: “Los dos necesitaban cambio de pañal estaban llorando así a grito pelado, tenía que darle de comer a los dos, luego llegó una alfombra y tenía que atender a los de la alfombra, mi desayuno ahí todo frío, yo con la misma ropa de ayer. A lo que voy es, luego no se crean lo que hay en internet, porque luego compartimos 10 segundos de las 24 horas. La maternidad es hermosa, pero también saca lágrimas”, confesó la actriz quien también ha compartido cómo va Kira adaptándose a su rol de hermana mayor.