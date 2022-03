Cristian de la Fuente y Angélica Castro agradecen las muestras de cariño hacia su hija Laura

De vuelta en casa, luego de pasar días en el hospital al lado de su hija Laura, Angélica Castro y Cristian de la Fuente utilizaron sus cuentas de Instagram para enviar un mensaje de agradecimiento a sus fans quienes le han hecho llegar varios detalles y muestras de cariño a su hija quien resultó con una herida de bala durante el intento de asalto que sufrieron, el viernes pasado. Con globos, peluches, flores y cartas, los seguidores de la pareja le han hecho sentir a la joven su apoyo incondicional. De acuerdo a lo narrado por el actor, el pasado jueves, en un alto, un hombre golpeó la ventanilla de su auto, al mirar vio como le apuntaba con un arma, razón por la cual decidió acelerar, en la huida, el hampón accionó en dos ocasiones el arma, lamentablemente, una de las balas se alojó en la pierna de su hija quien ya está fuera de peligro.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de sus historias, Cristian y su esposa compartieron una imagen de los obsequios que familia, amigos y fanáticos le han hecho llegar a Laura quien ha contado en todo momento con el apoyo de sus papás: “No hay palabras suficientes para agradecer tanto amor infinito. Oraciones. Mensajes. Pensamientos positivos. La luz y energía que nos han acompañado en días tan dolorosos y difíciles. Gracias por ser parte de este milagro y mucha fuerza a todas las familias que lo están pasando mal o que han vivido una situación de violencia aguijando lo más querido que son los hijos. Comparto con ustedes este amor y luz infinita. Fuerza y justicia para todos. Tengamos fe en que volveremos a vivir en nuestro Chile de antes”, se lee en el mensaje de la pareja.

El actor también compartió otra historia donde se ven más regalos para Laura: “¡Vamos que se puede!”, escribió Cristian sobre esta instantánea. Además de esa foto, compartió otra en la que aparece al lado de su mascota en su casa, un mensaje en el que dio a conocer que su hija sigue avanzando satisfactoriamente, pero en el que no dejó claro si la joven ya abandonó el hospital: “Él nos cuida y nos da cariño a todos. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo Lau sigue avanzando paso a paso. Literal. Hoy tuvo control y está mejor, así que a seguir rezando”, se lee en la última foto de su feed donde se le ve tomando un descanso, después de días de incertidumbre por la salud de su hija.

Desde que ocurrió el incidente, Cristian de la Fuente y su esposa han utilizado Instagram para mantener informados a sus seguidores de la evolución de Laura a quien operaron de emergencia el pasado jueves, luego de recibir el impacto de bala: “Gracias a los infinitos mensajes de amor y cadenas de oración por Lau que, hoy ha despertado mejor, después de una cirugía donde lograron extraer la bala y mantenerla fuera de peligro vital. Gracias al equipo médico que hizo un trabajo impecable en la cirugía y a todos los que la están cuidado acá en la clínica con tanto amor. La vida es muy corta y se nos puede ir en un instante. Lau es una guerrera. A seguir orando por su pronta recuperación. Los queremos mucho y estaremos como familia eternamente agradecidos por esta cadena de oración, energías positivas y amor que está logrando un milagro. Sigamos unidos en la luz y el amor, alejados de tanta oscuridad”, escribieron los actores tras la cirugía.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Fue el propio Cristian de la Fuente quien contó a los medios de comunicación cómo ocurrieron los hechos. Según su narración, el intento de asalto ocurrió cuando él y su hija se dirigía a dejar a una amiga de Laura a su casa: “De repente siento un golpe muy fuerte en la ventana que, es lo que uno siente cuando un amigo te hace una broma, te pega fuerte en el vidrio; como ayer era el día de mi cumpleaños, pensé que me estaban saludando. Cuando miro veo una pistola, levanto este brazo como para proteger y ahí es cuando el tipo me apunta y yo empiezo a acelerar, como estaba en una rotonda me fui y cuando hago eso el tipo dispara y fue ahí que me fui contra el tránsito, no sabía si el tipo me estaba siguiendo, no sabía nada”, contó el actor quien reveló que nunca entendió el móvil del asalto: “No sé qué quería, no me dijo el auto, el reloj, la billetera, el teléfono, no sé”, comentó a las cámaras de El gordo y la flaca.