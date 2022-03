Maite Perroni responde a los rumores de compromiso con Andrés Tovar

Ilusionados, Maite Perroni y el productor televisivo Andrés Tovar disfrutan de su noviazgo enfocados en sus respectivas facetas, haciendo cada vez más evidente la complicidad y el cariño que los mantiene unidos. Lo cierto es que ante la discreción sobre sus planes personales la curiosidad ha crecido entre quienes siguen los pasos de la pareja, asegurando que incluso, a propósito de lo bien que marcha su romance, ya podrían encontrarse comprometidos, pues se habla de la existencia de un anillo de compromiso. Amable como suele ser, la ex RBD hizo frente a estas versiones y decidió responder de forma contundente a lo que se dice, poniendo punto final a la incertidumbre.

Maite fue abordada por la prensa durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde se tomó algunos minutos para conversar. En ese espacio despejó las dudas en torno a los rumores de su supuesto compromiso sentimental con Andrés. “La gente dice muchas cosas y desafortunadamente tenemos que acostumbrarnos a eso porque ya se vuelve como parte de nuestra profesión…”, señaló la intérprete, quien de esta manera echó por tierra esas afirmaciones, declaraciones retomadas por el programa matutino Despierta América. En ese espacio también dijo estar comprometida con sus fans para ponerlos al tanto de las decisiones importantes que tengan lugar en su vida. “Pero yo les platicaré, yo les iré contando conforme se den las cosas. Planes hay muchos”, reveló.

Las alertas se encendieron cuando en días pasados Maite asistió a la boda de su amiga Marimar Vega, pues algunos de los usuarios que no perdieron detalle de las fotografías del enlace en redes sociales, afirmaron que podría estar embarazada. Por supuesto, durante su charla con el programa de Univision, también desmintió estos dichos de manera tajante. “No, cuando eso suceda ya yo se los platicaré…”, comentó la actriz, que en este momento se encuentra motivada por la estabilidad no solo a nivel personal, pues en lo profesional todo marcha sobre ruedas para ella, asumiendo nuevos retos y contando con el apoyo imprescindible de sus seguidores.

¿Qué opina Maite de la maternidad?

Meses atrás, Maite Perroni se sinceró al hablar sobre la idea que tiene de la familia y los hijos, una faceta que, según afirma, hoy concibe de otra manera. “Lo que sí ha cambiado es mi idea sobre el matrimonio, la pareja y los hijos, antes sí era algo muy importante, y hoy es algo que no me quita el sueño…”, dijo en entrevista con el diario mexicano El Universal en septiembre de 2021. En esa misma charla también dio muestra de cómo asume la circunstancia de la maternidad, ante las constantes preguntas que constantemente le hacen en torno al tema. “Si pasa, bienvenido y si no, pues tampoco pasa nada”, dijo la también cantante, reiterando que será ella misma quien comunique públicamente cualquiera de las decisiones importantes en su vida.

Mientras tanto, Maite y Andrés escriben las páginas de su noviazgo, tomando todo con calma y dando vistazos de manera esporádica de la grata convivencia que existe entre ellos, como ocurrió a finales de enero, cuando el productor televisivo celebró su cumpleaños y envió una emotiva dedicatoria a su novia. “¿Tienes 41? No, ya no tengo esos 41, esos ya los viví, me quedan los que me resten por delante y los voy a disfrutar al máximo contigo @maiteperroni”, palabras que por cierto fueron acompañadas con la fotografía de un beso, lo cual le mereció a los enamorados un sinfín de felicitaciones y buenos deseos de los usuarios pendientes de su historia.

