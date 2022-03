La historia detrás del corsé de diamantes de Eiza Gozález

No solo ha conquistado los sets de filmación, Eiza González también es experta en dar lecciones de estilo, ya sea durante su paso por las alfombras rojas o en las prestigiadas galas en donde se impone el glamour. Una vez más, la mexicana deslumbró con un look que acaparó miradas, esta vez en la ciudad de Londres, al acudir a un importante evento de beneficencia en el que mostró uno de sus atuendos quizá más memorables. La llamativa elección no solo destaca por los diamantes que coronaron una parte de su diseño, sino también por la reinterpretación de una pieza clásica de la costura, la muestra exacta de que la elegancia y la modernidad coexisten cuando la moda se potencia a través de estas creaciones.

Eiza fue una de las distinguidas invitadas a la Fashion And Film Party 2022 de la edición británica de la revista Vogue en alianza con la prestigiada casa de joyería Tiffany & Co. Para esta cita, la actriz se decantó por un top corsé plisado cuya versión contemporánea luce bañada en diamantes de varias tonalidades. Así mismo, incluye un cinturón con pedrería que otorga a la prenda una exquisita estética en armonía con la figura de la estrella. Para complementar, la mexicana usó un pantalón ancho de traje en color negro, lo que permitió que el top destacara como una extraordinaria creación cuya historia, además, le da un valor único a esta prenda que coordinó con un discreto bolso clutch.

La extraordinaria historia del corsé de Eiza

Más allá de la atinada elección con la que Eiza partió plaza, la historia del corsé es un capítulo aparte y digno de ser expuesto. La pieza corre a cargo de la firma Nué Studio, con sede en la capital de Ucrania, y son los artesanos y joyeros en Kiev los encargados de crear la magia en este tipo de prendas, las cuales se han convertido en las favoritas de celebridades y personalidades como Ariana Grande o Chiara Ferragni, tan solo por mencionar algunas. La versión en forma de abanico por la que se decantó la protagonista de cintas como Baby Driver, también es un recordatorio de la evolución de aquellas prendas que buscan ir acorde con los tiempos y la idea de lo femenino.

Loa accesorios también fueron parte esencial de este look de ensueño, pues Eiza lo coordinó con un par de sandalias de cocodrilo de Christian Louboutin, así como pendientes de Bvlgari, casa de la cual es image. La estrella también optó por un peinado en ondas, así como un maquillaje nude que la hizo lucir hermosa, regalando las mejores poses durante su paso por el club privado Annabel’s, en donde se llevó a cabo este evento como parte de los afterpaty de los premios BAFTA. Así, la intérprete da muestra de ser experta en las tendencias, haciendo también un guiño a las causas importantes en momentos como este.

Así, Eiza envía un importante mensaje al plantear una nueva alternativa en pro de promover la moda ucraniana con la finalidad de apoyar a los artesanos de la región. Cabe destacar que a este tipo de iniciativas se han unido otras famosas como Gigi Hadid, quien tomó la decisión de donar las ganancias de sus últimos desfiles a fondos de refugiados en Ucrania y Palestina, iniciativas que han sido aplaudidas y que dan muestra de la conciencia con la que algunas figuras asumen lo que ocurre en el contexto internacional. Por tal motivo, el acierto de Eiza es uno de esos episodios digno de ser contados.

