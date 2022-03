Visiblemente conmovido, Cristian de la Fuente relata cómo fue el intento de asalto donde resultó herida su hija

Después de que ayer por la tarde Cristian de la Fuente dio a conocer que su hija Laura se encontraba hospitalizada debido a una herida de bala, la información de qué ocurrió se ha ido revelando en el transcurso de las últimas horas. Luego de agradecer a sus seguidores por las oraciones y el cariño a su hija, reveló que está fuera de peligro. Tras recibir la noticia de que la operación de Laura fue un éxito, el actor sostuvo su primer encuentro con la prensa tras lo sucedido. Visiblemente conmovido, el chileno salió a las afueras de la Clínica Alemana, donde se encuentra internada la joven, para narrarle a los medios qué fue lo que ocurrió. La narración del actor coincide con el escalofriante video que ya circula en las redes del momento en que un ladrón se acerca a su auto y dispara a quema ropa.

De la mano de su inseparable compañera de vida, su esposa Angélica, Cristian realizó una improvisada conferencia de prensa en la que contó cómo sucedieron los hechos: “De repente siento un golpe muy fuerte en la ventana que, es lo que uno siente cuando un amigo te hace una broma, te pega fuerte en el vidrio; como ayer era el día de mi cumpleaños, pensé que me estaban saludando. Cuando miro veo una pistola, levanto este brazo como para proteger y ahí es cuando el tipo me apunta y yo empiezo a acelerar, como estaba en una rotonda me fui y cuando hago eso el tipo dispara y fue ahí que me fui contra el tránsito, no sabía si el tipo me estaba siguiendo, no sabía nada”, explicó todavía en shock.

Como no entendía muy bien qué había ocurrido, el actor se comunicó con su esposa y se dirigía al hospital más cercano, debido a que, notó que había sangre en el auto y no tenían claro qué tan grave era la situación: “Lo primero que hice fue llamar a Angélica y dirigirme a la Clínica Alemana, que era lo más cercano. Llegamos y le pudieron dar las primeras atenciones a Laura, donde ratificaron que yo tenía lesiones leves y Laura tenía una bala en la pierna”, comentó con un nudo en la garganta. El actor confesó que de camino al hospital su energía estaba enfocada en poner a salvo a su hija quien presentaba varias lesiones: “Venía, pero no veía que había mucha sangre, por lo tanto, rogaba, mientras manejaba, que la bala hubiera rosado, nunca pensé que la bala la iba a tener dentro de la pierna”, confesó.

Cuando llegaron al hospital, su gran temor se confirmó, Laura no sólo tenía lesión, presentaba tres heridas provocadas por el mismo proyectil. Ya con la información de los médicos, Cristian pudo contar cuál fue el trayecto de la bala: “Nunca imaginé que iba a penetrar una pierna, salir por esa pierna y alojarse en la otra pierna, tiene tres impactos con una sola bala”, agregó. Durante su narración, Cristian también dio a conocer que, en el auto, además de él y su hija, también venía una amiga de Laura a quien iba a dejar a su casa, por suerte, la joven resultó ilesa: “La mitad de la otra bala quedó detrás del auto, me podría haber dado a mí o le podría haber dado a la amiga de Laura”, comentó consternado. Por último, el actor reveló que hasta el momento no sabe cuál era el móvil de este violento ataque: “No sé qué quería, no me dijo el auto, el reloj, la billetera, el teléfono, no sé”, dijo.

Laura está fuera de peligro

Después de horas de angustia en las que el actor y su esposa rezaban por que la bala no hubiera dañado ningún nervio, esta mañana, Cristian y Angélica dieron a conocer que su hija salió bien de la operación y que está fuera de peligro: “Gracias a los infinitos mensajes de amor y cadenas de oración por Lau que hoy ha despertado mejor, después de una cirugía donde lograron extraer la bala y mantenerla fuera de peligro vital. Gracias al equipo médico que hizo un trabajo impecable en la cirugía y a todos los que están cuidando acá en la clínica con tanto amor. La vida es muy corta y se nos puede ir en un instante. Lau es una guerrera. A seguir orando por su pronta recuperación. Los queremos mucho y estaremos como familia enteramente agradecidos por esta cadena de oración, energías positivas y amor que está logrando un milagro. Sigamos unidos en la luz y el amor alejados de tanta oscuridad. Hoy solo podemos dar gracias de que Lau siga con nosotros”, se lee en las redes del actor.