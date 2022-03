El Chicharito presume su encuentro con sus hijos: ‘Son lo mejor que me ha pasado en la vida’

En los últimos meses, Javier Chicharito Hernández ha sido blanco de críticas, pero no por su desempeño en la cancha, en esta ocasión, un asunto muy personal es el que ha llamado la atención de sus detractores. Luego de que Sarah Kohan, mamá de sus dos hijos, presentara una demanda de divorcio en su contra, en la que varios puntos de su paternidad se ventilaron, el mexicano ha preferido guardar silencio y llevar ese tema en privado; sin embargo, desde hace unas semanas, el futbolista ha estado utilizando su cuenta de Instagram para compartir fotos y mensajes dedicados a Nala y Noah, sus hijos, post con los que demuestra la cercanía que tiene con los pequeños quienes, este año, celebrarán su segundo y tercer cumpleaños, respectivamente.

Como hace mucho no ocurría, El Chicharito dedicó un espacio en su feed de Instagram para publicar dos fotos al lado de sus hijos, además de las entrañables instantáneas en las que, como la mamá de los niños, cuidó que no se les viera el rostro, el mexicano les dedicó un sentido mensaje en el que expresó lo mucho que los quiere: “¿Y que si todavía no tienen edad para leer esto? Sé que lo saben, pero se los quiero volver a repetir. Son lo mejor que me ha pasado en la vida y siempre van a ser lo más importante. Mi amor por ustedes no se puede comparar y es infinito. Siempre, hasta mi último respiro, estaré agradecido con ustedes y con la vida por permitirme vivir estos momentos que estoy viviendo. Gracias por ser mi mayor reto y la más divertida experiencia, sé que sigo aprendiendo y continuaré para toda la vida, pero gracias por comprenderme y enseñarme tanto”, se lee en la primera parte de este post.

El futbolista continuó haciéndoles una importante promesa a los niños: “Les prometo que todo lo que hago es por ustedes y que seguiré trabajando para ser un mejor humano día con día y el papá el cual ustedes y yo nos sintamos orgullosos. Gracias por no importar que el mundo gire, cuando me dan un abrazo todo se detiene. Me confirman que lo único que importa en esta vida es el amor y ustedes hacen que sienta el amor más profundo e incondicional que existe. Gracias por las carcajadas, por darme tantas lecciones, por sus besos, abrazos, por sus mil y una maneras de demostrar amor, sobre todo, gracias por permitirme crecer a su lado y formar parte de su vida. Los amo con todo mi corazón”, finalizó el tapatío.

La publicación de Javier Hernández provocó varias reacciones, de hecho, en tiempo récord las fotos se convirtieron en unas de las más populares de su perfil. Además de los casi 100 mil likes, este post fue comentado por la amiga del futbolista, Angelique Boyer quien le escribió: “Puro amor”; mientras que Sebastián Rulli compartió varios emojis de corazón. Quien también aplaudió esta cercanía de padre e hijos fue Diego Deyfrus, el amigo y coach de vida de El Chicharito quien comentó: “Bien merecido para tus hijos y para ti convivir en amor total”. Otra reacción que también llamó la atención fue la que tuvo Nicole McPherson, actual novia del jugador: “Amor del bueno”, escribió al lado de dos corazones.

El nuevo posado con su novia

Las fotos de El Chicharito no fueron lo único que acaparó la atención esta tarde en Instagram, en el perfil de su novia, el futbolista también figuró en una romántica publicación en la que dejaron ver cómo pasan sus tiempos libres durante sus entrenamientos. A través de su perfil en esta red social, Nicole compartió una serie de fotos en las que destaca lo más importante de su vida y, además de una foto con su hijo, figura una con El Chicharito. Se trata de una instantánea captada, a manera de paparazzi, en la que se ve al jugador sentado, mientras la modelo aparece en sus piernas. De acuerdo a su vestimenta, la pareja se encontraba tomándose un descanso de su entrenamiento pues, desde hace un tiempo, se ejercitan juntos con un grupo de amigos.