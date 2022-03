Bárbara Coppel y Alejandro Hank celebran el cumpleaños número 4 de su 'Spiderman', Bastien

A finales de febrero, Bárbara Coppel y Alejandro Hank Amaya sorprendieron a sus hijos, Killian y Bastien con una divertida fiesta con temática de Spiderman para celebrar sus cumpleaños. Con el objetivo de que los hermanos festejaran juntos, la socialité y el torero les organizaron una reunión en un salón de fiesta, estilo gimnasio donde todos los asistentes disfrutaron de un espacio seguro para hacer marometas y escalando como el superhéroe. Ahora, dos semanas después de aquella celebración, Bastien, el mayor de los dos, está nuevamente de fiesta, nuevamente por su cumpleaños pues, un día como hoy, pero hace cuatro años, llegó a este mundo.

A través de su cuenta de Instagram, desde las primeras horas de este 10 de marzo, Bárbara Coppel, mamá del cumpleañero, compartió varias imágenes de cómo están celebrando en casa a Bastien quien, nuevamente, quiso que los globos y pastel estuvieran relacionados con Spiderman pues, al parecer, en este momento, es su superhéroe preferido. Con un álbum de 10 fotos en las que hizo un recorrido por la vida de su hijo, la socialité escribió como pie de foto: “Bastien 4”, leyenda que acompañó con varios corazones azules.

En sus historias, la socialité compartió también una selfie al lado del cumpleañero quien, para su cumpleaños utilizó un maquillaje facial de telaraña, muy al estilo de Spiderman. En otra instantánea vemos a Bastien soplando la velita de su pastel rodeado por sus papás y sus hermanos Amaïa y Killian quien, el pasado 15 de febrero cumplió 3 años. Recordemos que los hijos menores de Bárbara se llevan únicamente un año, por esta razón, son muy cercanos. En 2019, cuando el cumpleañero tenía tres meses, Coppel se enteró que su tercer hijo venía en camino, una noticia que tomó por sorpresa a toda la familia, pero que llenó de felicidad a Alejandro Hank quien es un excelente papá.

Bastien y Killian, los consentidos de Amaïa

En aquella ocasión, Bárbara reveló a HOLA Tv cómo fue que le dijo a su esposo que estaba en la dulce espera de Killian: “Fue un shock muy grande, no sabía cómo decirle a Alejandro. Se tardó un día para buscar nombres para el niño, estaba muy ilusionado”, contó. En aquella ocasión, semanas antes del nacimiento de su tercer hijo, la socialité reveló cómo vivió su último embarazo: “Pan comido, la verdad, ya me la sé, me cuido lo que debo cuidarme, pero ya no exagero como, a lo mejor, lo hice con los primeros dos. Este es el embarazo más fácil, siento que se me ha ido rapidísimo”, comentó.

En aquella charla, Bárbara reconoció que Amaïa es una excelente hermana mayor, un papel en el que debutó con mucho amor: “Él (Bastien) se emociona muchísimo cuando lo ve, me encanta ver a la pulguita emocionada de ver a la otra pulguita, entonces digo, bueno, entre los tres, se van a llevar padrísimo”. Sobre su esposo y el papel que juega en su familia, la socialité puntualizó: “La verdad estoy súper feliz, no podría estar más enamorada de mi esposo, siempre tiene los mejores planes. Los niños la verdad solo son una aportación hermosa a nuestro matrimonio. Estamos muy felices y la vida nos sonríe”. En una entrevista anterior, también con HOLA Tv, Bárbara confesó que es Bastien quien más se parece a su papá físicamente: “Es algo que me encanta, por eso me enamoré de él, de sus ojitos azules, ¡qué cosa tan hermosa!, ¿qué hice para merecer tanto?, dicen que le pueden cambiar, pero ahorita, azules son. Los veo juntos y son como dos gotas de agua”, explicó.