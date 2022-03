Con una foto inédita de su hija Bárbara, Ludwika Paleta dedica un sentido mensaje a las mujeres

Desde su trinchera, Ludwika Paleta alzó la voz por los derechos de las mexicanas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Aunque este 8 de marzo, la actriz estuvo trabajando, utilizó su cuenta de Instagram para sumarse a las manifestaciones a través de redes sociales donde, compartió que parte de la producción del proyecto que se encuentra grabando acudió al llamado vestidos de morado, en señal de apoyo a las mujeres que ayer salieron a la calle a exigir igualdad y justicia. En ese sentido, Ludwika también sorprendió a sus seguidores con una foto en su feed de su hija Bárbara que acompañó de un sentido mensaje en el que deseó que la lucha rinda frutos para que las nuevas generaciones puedan vivir un futuro mejor.

Aunque no es fanática de compartir imágenes de sus hijos en redes sociales, Ludwika eligió esta especial imagen de su hija para acompañar un poderoso texto relacionado con esta conmemoración: “Sin duda no es un día de celebrar. Ser mujer no es fácil en una sociedad diseñada por y para los hombres, mucho menos en nuestro país en donde todos los días las mujeres salimos a la calle con miedo a que nos pase algo y no regresemos a casa. Nosotras, nuestras madres, hijas y amigas. Quiero ser considerada y respetuosa desde mi propio privilegio. Me siento afortunada y tengo, quizás más oportunidades que otras mujeres, pero escojo manifestarme, porque soy mujer y quiero un mundo en donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y oportunidades”, escribió en la primera parte de su mensaje.

La actriz aseguró que este post estaba dedicado a todas las mujeres, incluida su pequeña hija, para quien desea un México más seguro e igualitario: “Un mundo donde nuestra voz sea escuchada, donde podamos salir a la calle y no sentirnos amenazadas e inseguras por ser ‘el sexo débil’. Ser respetadas y hacer lo que nosotras queramos con nuestros cuerpos. Decidir qué hacer y qué no hacer. Pero sí es un día para honrar. Las mujeres somos fuertes, determinadas, valientes, resilientes, amorosas. Sabemos procurar, cuidar, crear, sentir profundo, defender con nuestra vida lo que más amamos. Honro hoy la existencia de todas las mujeres que han cruzado mi camino y me han inspirado y hecho más fuerte. Por tu hija, por la mía. Por todas nosotras”, se lee en la parte final de la publicación.

Para este post, Ludwika eligió una foto en la que cuidó la identidad de su hija pues, aunque deja ver lo mucho que ha crecido Bárbara, no se le ve su carita, pues aparece caminando por la playa, con el rostro mirando a la arena. Como era de esperarse, la foto causó sensación entre los fans de la actriz quienes han seguido muy de cerca el crecimiento de los mellizos, Bárbara y Sebastián quienes, en mayo próximo, celebrarán su cumpleaños número 5. Entre los likes que destacan en esta publicación está el de Yulianna Souza, novia de Nicolás, el primogénito de la actriz quien ha hecho un excelente papel como hermano mayor de los mellizos.

Debido a que Nicolás, el primogénito de la actriz, le lleva 18 años a sus hermanitos, cuando Bárbara y Sebastián nacieron, Nicolás asumió un rol muy protector con ellos y se convirtió en el gran apoyo de su mamá en su segunda maternidad. En enero pasado, Ludwika compartió en Instagram una imagen, de cuando sus hijos eran bebés, en la que se le ve, al lado de Nicolás cargando a los bebés. Ya que en su segundo embarazo, la actriz tuvo a los mellizos, el cuidado de dos veces no era fácil; sin embargo, en casa, contaba con el apoyo incondicional de su hijo y de su esposo, Emiliano Salinas, quien también está muy involucrado y comprometido con la crianza de los niños.