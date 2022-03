Galilea Montijo se ausenta del programa Hoy por un accidente

Realizar un programa de televisión en vivo no es tarea sencilla pues los contratiempos están a la orden del día, algo que Galilea Montijo tiene muy claro tras varios años como conductora al frente del programa Hoy. De hecho, en más de una ocasión la tapatía ha tenido que ausentarse de la emisión por situaciones diversas, como esta vez tras sufrir un accidente que la ha llevado a permanecer en casa mientras consigue recuperarse. Por fortuna, y más allá de lo ocurrido, la presentadora se encuentra bien, incluso tomando el incidente con la mejor actitud, según lo dejó ver a través de sus redes sociales, espacio en el que dio breves detalles de cómo se encuentra en estos instantes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan cercana como siempre a su público, Galilea publicó una historia en su cuenta de Instagram para revelar que había sufrido una fractura. En la foto se aprecia una radiografía de su pie, así como el dedo de su extremidad por el que tuvo que acudir al médico. “Lo que me faltaba, ¡fractura!”, escribió sobre la imagen, asumiendo todo con calma y sentido del humor, según dejó ver en el breve texto, al cual agregó varios emojis de risas y el hashtag: “#ganandocomosiempre”. Recordemos que en la emisión del matutino Hoy del 8 de marzo, la conductora llevó a cabo sus funciones como todos los días, además de tomarse unos minutos para atender a la prensa que conversa de manera recurrente con ella a las afueras de Televisa.

Todo parece indicar que el accidente ocurrió mientras se encontraba en la televisora, pues aunque ella no explicó a detalle qué fue lo que ocurrió, sus compañeros del programa Hoy hablaron sobre los motivos de la ausencia de Galilea: “Por cierto, Gali no está, le mandamos muchos besos, se fracturó el dedito”, dijo Tania Rincón. Arath de la Torre tomó enseguida la palabra para ahondar en lo dicho por su compañera: “Es que no sé si supieron. Ayer se lastimó, se cayó dos veces con unos tacones que parecían zancos, entonces se cayó. Pero es impresionante cómo Gali se cae y por lo menos alguien se va porque ya se cayó y se lastimó, terminó el programa Gali ¡con el dedo fracturado! Así que le mandamos un beso”.

VER GALERÍA

Gracias a sus publicaciones en redes, Galilea también mostró cuáles fueron los zapatos que le jugaron un mal momento durante su trabajo en el set, esta vez unas plataformas en color azul, las cuales coordinó con su llamativo atuendo de chaqueta con estampados, así como una falda amarilla. Por supuesto, es tan grande la fascinación que la tapatía tiene por el calzado que no se limita al probar y lucir modelos fuera de serie, aunque en ocasiones algunas de sus elecciones pueda resultarle incómoda. Por ahora, no se sabe cuánto tiempo Montijo permanecerá en recuperación, aunque sus seguidores le han hecho llegar sus buenos deseos.

Galilea sobre los rumores de sus ausencias en Hoy

Si bien es cierto, la enorme popularidad de Galilea Montijo ha sido el motivo por el cual sus ausencias en Hoy son muy comentadas, pues estas mismas han dado pie a rumores en los que se asegura que incluso su salida del matutino podría darse en cualquier momento. Con toda firmeza ella ha desmentido estas versiones, pidiendo a su público ser muy precavidos con la información que llega a circular. “Las veces que me he ido ha sido por trabajo, por salud, también siempre lo he dicho, que el día de mañana los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido la empresa o yo, sería la primera en decirles, o sea, ¿cuál es el secreto?”, dijo en noviembre de 2021.

VER GALERÍA