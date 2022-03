Clío y Billy acaparan miradas en las redes de Claudia Álvarez en su foto más tierna

Completamente enamorada de sus mellizos, Clío y Billy, Claudia Álvarez compartió esta tarde con sus seguidores en Instagram una nueva imagen de los bebés con la que provocó un sinfín de comentarios en los que sus seguidores halagan a los pequeños quienes, el próximo 22 de marzo cumplirán dos meses. Después del posado que posteó hace un par de semanas, donde la vemos cargando a los bebés, ahora, la actriz publicó esta imagen en la que los vemos acostaditos, uno al lado del otro. Como era de esperarse, esta instantánea se convirtió en minutos en una de las más populares de su Instagram.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En la imagen, Clío, aparece vestida con un conjunto tejido azul y su hermanito, con uno beige. Mientras la bebita aparece viendo a un costado, el niño está mirando directamente a la cámara: “Aquí los culpables de que mi corazón esté más grande, Clío y Billy”, se lee como descripción de la imagen que provocó más de 80 mil like en menos de tres horas. Muchas amigas de Claudia utilizaron el espacio de los comentarios para escribirle lindos mensajes como el que puso Ana Brenda Contreras: “¡Ay qué belleza! Par de angelitos”. Andrea Legarreta, Michelle Renaud, Adriana Louvier, Grettell Valdez, Karla Díaz y Daniela Magún fueron otras famosas que también reaccionaron a la foto de los mellizos.

Pero esta no es la única foto de Clío y Billy que Claudia comparte en sus redes sociales, hace unas horas, publicó una foto del encuentro de los mellizos con su trío, Alfonso Álvarez, hermano de la actriz a quien captó cargando a los dos: “Nada más faltaba que mi hermano también se pusiera a llorar”, escribió la actriz sobre la imagen que compartió en sus historias. Además de la foto de sus hijos con su tío, Claudia estuvo respondiendo algunas preguntas de sus seguidores sobre la maternidad como la razón por la que cree que no le dio depresión post parto: “No me dio ni tiempo. Todo ha pasado tan rápido y desde que nacieron tuve que estar muy fuerte por ellos. Yo creo que por eso quiero estar activa ahora a tan poco tiempo de haberlos tenido, porque con Kira sí me tardé mucho en arrancar mi vida de nuevo”, escribió.

Apenas la semana pasada, Claudia publicó en Instagram el primer posado al lado de sus dos hijos, una foto muy especial, debido a que aparece cargando a ambos. En ese post, la actriz reveló que, la idea original para este posado era que Kira, su primogénita, también estuviera en la foto; sin embargo, no quiso participar y la actriz explicó por qué: “Mi intención era tomarme fotos con mis 3 hijos, pero Kira no quiso, porque todavía no puede con que cargue a Clío y Billy. Espero que pronto pase esta etapa y pueda disfrutar de sus hermanitos y toda la familia al mismo tiempo. Mientras, aquí aprendiendo a cargarlos al mismo tiempo sin parecer estatua”, se lee como pie de la entrañable foto.

El tiempo para Kira

Desde el nacimiento de los mellizos, Claudia reveló que su hija Kira está en pleno proceso para adaptarse a su nuevo rol de hermana mayor, una situación que ha estado manejando teniéndole mucha paciencia y dedicando tiempo únicamente con la niña. En ese sentido, aunque no quiso posar con sus hermanitos, finalmente Kira sí quiso tomarse una foto con su mamá, en la que la vemos derrochando estilo con un vestido con estampado de corazón y unos lindos lentes de sol: “Amo ser tu mamá”, le escribió la actriz a su hija. A través de sus historias, Claudia explicó: “Nos dividimos como en 20, luego con Kira que también es importante darle su espacio, para que se vaya integrando los con babys, porque para ella no ha sido fácil, bueno yo creo que para ninguna hermana mayor es fácil la llegada de sus hermanitos. ¿Quién soy yo para contarles?, pero celos, normales, pero ya lo esperábamos y estamos trabajando en ello, ya poco a poco se enoja menos cuando los cargo”.