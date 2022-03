Con un romántico viaje con Juanpa Zurita, Macarena Achaga celebra sus 30 años

Cumpliendo uno de sus sueños, Macarena Achaga se tomó unos días de vacaciones para celebrar, con su novio Juanpa Zurita, su cumpleaños número 30. A través de cuenta de Instagram, la actriz compartió algunos detalles de cómo pasó este día. Macarena reveló que tenía años intentando descansar en su cumpleaños y en esta ocasión su deseo se cumplió, por esta razón, ella y su novio hicieron sus maletas con sus looks más playeros, para disfrutar de unos días bajo el sol. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado a conocer el destino que eligieron, el influencer, solo se limitó a escribir: “Por ahí, por allá”.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Hace unas horas, Macarena compartió con sus seguidores cómo pasó sus 30 años, una fecha que celebró en un paradisiaco lugar donde la vimos nadar a los pies de una cascada y disfrutando de un viaje en auto de la mano de su novio: “He querido hacer esto por años y no más no lo conseguía, tomarme el día de mi cumpleaños para conectar en mi revolución solar. No tengo palabras para agradecerle a la vida lo bonito de cumplir otro sueño, aunque sea tan sencillo como hacer algo que dijiste que quería hacer, vaya, como esto. Ojalá les llegue un poquito de la magia que hicimos como mi cómplice absoluto @Juanpazurita”, escribió la actriz.

En la imagen que eligió como portada, Macarena aparece sentada en un jacuzzi sosteniendo un lindo pastel con el que sopló su velita: “Te mereces todo lo que te está pasando”, le escribió Juanpa Zurita en los comentarios. Este fin de semana, la actriz compartió un post en el que reconoció que este fue su cumpleaños más pleno, pues está atravesando por un gran momento: “Lo más feliz que he estado nunca. Gracias por su amor de cumple. Mañana les cuento el chisme”, escribió haciendo referencia a la publicación de esta mañana donde contó cómo celebró sus 30 años.

La felicitación de Juanpa

Por su parte, Juanpa Zurita, le dedicó un lindo mensaje a la actriz. El influencer acompañó su felicitación con una foto de ambos disfrutando del destino que visitaron por el cumpleaños de Macarena: “¡Felicidades a esta mujer tan mágica! Felicidades por haber tomado decisiones tan arriesgadas desde niña para perseguir tus sueños. Felicidades por tus valores, por lo atenta que eres con tu familia y la gente que quieres. Por hacer las involucrarte, porque te importa lo que haces y lo que compartes a tu audiencia. Por ser un ejemplo de mujer que inspira a todas -y todos- a lograr sus sueños. Y sobre todo por tu gran corazón. A y felicidades a mí por tener la fortuna de tenerte, ¡Feliz cumpleaños a esta hadita que todos los días nos comparte un poquito de su magia! Te amo”, escribió.

'Eres mi coincidencia favorita', el romántico mensaje de Juanpa Zurita para Macarena Achaga

Además de amor, Macarena Achaga y Juanpa Zurita comparten su pasión por viajar y durante su relación han recorrido varios destinos, de hecho, eligieron la cima del Pico de Orizaba para hacer oficial su romance. Hace poco, la pareja visitó la ruta del vino en Ensenada, un sitio donde pasaron unos días disfrutando de la belleza de este lugar. La semana pasada, la pareja también formó parte del íntimo grupo de invitados a la boda de Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez en Acapulco, una celebración donde vimos a Macarena muy emocionada por ver a su amiga casarse.