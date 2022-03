¡Qué grande está! Chantal Andere celebra en redes los 13 años de su hija Natalia

Este 8 de marzo, Chantal Andere y Jorge Rivero Lake se encuentran de fiesta debido al cumpleaños de su primogénita, Natalia, quien este día celebra su cumpleaños número 13. Siempre respetuosa de la identidad de sus dos hijos, la actriz compartió una serie de imágenes de la festejada, hace unos años. Para la felicitación de su hija, Chantal eligió tres fotos: la primera, de cuando Natalia era una bebé de meses; la segunda de la niña, cuando tenía alrededor de 3 años y una última, más actual, en la que la jovencita aparece una de sus clases de equitación, disciplina que practica desde muy pequeña.

La actriz acompañó las imágenes de su hija con un cariñoso mensaje en el que le expresó su admiración: “Hoy hace 13 años, viví el mejor momento de mi vida. Me convertí en mamá de Natalia. Imposible expresar en palabras lo que te adoro y admiro mi amor. Sigue siendo tan feliz como hasta ahora. Deseo para ti lo mejor siempre, ¡Felicidades mi niña linda!”, se lee en el feed de su cuenta de Instagram, donde varios seguidores de Chantal utilizaron el espacio de los comentarios para desearle un lindo día a Natalia, como Jimena Pérez y Jorge Salinas.

Como ha sucedido desde que comenzó la pandemia, Chantal organizó una íntima celebración en su casa, donde la cumpleañera recibió un arreglo de globos con la leyenda Nats. Emocionada por la sorpresa que le preparó a su hija, la actriz compartió varias historias de este detalle que incluyó un globo de unicornio, en estos posts, Andere etiquetó a su esposo quien, también estuvo involucrado en este festejo. En varias ocasiones, Chantal ha hablado del gran trabajo conjunto que hacen con sus hijos: “Tengo un esposo increíble que me apoya brutal, obviamente, mi madre cuando puede, mi suegra. Es un trabajo de equipo y tengo dos hijos increíbles”, comentó en mayo de 2019 al programa Intrusos.

En aquella conversación, Chantal habló de la excelente relación que tiene con su primogénita: “La niña está muy orgullosa de mí, siempre me dice: ‘Ma, qué linda que trabajas tanto, estoy súper orgullosa de ti, me encanta que todo mundo sepa quien es mi mamá’”, comentó. La actriz reveló que aunque la actuación es su gran pasión, no le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos: “No, afortunadamente, yo jamás tendría algo en contra de lo que me gusta hacer y del mundo en que me he movido desde hace muchos años, lo que pasa es que, estamos tan expuestos con las redes sociales que a mí no me gustaría que ninguno de los dos tuviera qué ver con esto”.

Natalia, una talentosa amazona

A su corta edad, la primogénita de Chantal ya encontró su gran pasión, la equitación, un deporte en el que ha comenzado a escribir su propia historia: “Mi Natalia. Estoy tan orgullosa de ti. Eres una niña tan disciplinada y tan amorosa que sé, estoy segura, que llegarás muy lejos. Te adoro con mi vida. Gracias por ser como eres y por ser niña”, escribió hace unos meses la actriz al lado de su hija en acción. Aunque sí comparte en redes imágenes de sus hijos es muy cuidadosa y siempre oculta sus rostros, la razón, la reveló en la entrevista citada: “Me preguntan, por qué tienes dos hijos tan lindos y nunca los presumes, nunca los exhibes en las redes y revistas, por lo mismo, porque no me gustaría que, si hay un chisme de algo, los persigan afuera de las escuelas, sepan dónde están, no me interesa, yo quiero que mis hijos vivan en un mundo muy ajeno a las agresiones”, dijo.