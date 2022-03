Se ha aplazado nuevamente el juicio de Pablo Lyle por una importante razón

A tan solo unos días de cumplirse tres años del altercado vial en el que se involucró Pablo Lyle en la ciudad de Miami, el rumbo legal que tomará su caso continúa en la incertidumbre, esto tras postergarse su juicio por séptima vez. La noticia fue confirmada luego de que se llevara a cabo una audiencia virtual en la que se puntualizaron las razones por las cuales se tuvo que asignar una nueva fecha a este procedimiento. Recordemos que fue el 31 de marzo de 2019 cuando Lyle, que se encontraba camino al aeropuerto, descendió del vehículo de su cuñado, en el que viajaba como copiloto, para confrontarse con Juan Ricardo Hernández, el hombre de origen cubano que perdió la vida días después de haber sido ingresado al hospital.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Desde el dramático giro que dio la historia, el protagonista de Mirreyes Vs Godínez ha permanecido bajo arresto domiciliario con cargos de homicidio involuntario, por lo que sus abogados han tratado de recabar todas las pruebas necesarias para su defensa. Fue a través del programa televisivo Ventaneando que se dieron detalles de la audiencia realizada la mañana del 3 de marzo, asegurando que el equipo legal de Lyle solicitó más tiempo a la jueza, Diana Vizcaino, para postergar el juicio, no porque no estuvieran preparados, sino porque se ha dicho que la defensa del difunto, Juan Ricardo Hernández, ha entorpecido el caso al no presentar las declaraciones de los testigos que prometió, según el reporte.

“Estamos en una posición en la que necesitamos una corta prórroga para que esto lo resolvamos o definitivamente iremos a juicio, el consejal también fue muy amable al decirme que me asistirá para hablar con la familia y que traiga ya a sus testigos. Creemos que si nos concede esta prórroga con una audiencia más estaremos listos para ver realmente qué pasó. El estado dio una lista de testigos que incluye a civiles que son parte de la familia del difunto, la defensa eligió a estos individuos como sus testigos, sus declaraciones, pero no han integrado a la investigación …”, dijo el abogado Philip Reizenstein durante su intervención.

VER GALERÍA

¿Cuándo será el juicio de Pablo Lyle?

Tras escuchar los argumentos de la parte defensora de Lyle, Diana Vizcaino dio su determinación, aceptando la prórroga solicitada por los abogados del intérprete y confirmando las nuevas fechas en las que Pablo tendrá su cita ante la Corte. “23 de junio para audiencia y el 5 de julio para el juicio”, dijo la jueza. Por ahora, el actor deberá continuar con las medidas que le fueron asignadas meses atrás, lo que le impide salir de Estados Unidos o incluso trabajar, algo que anteriormente había solicitado.

Meses atrás, también se dio a conocer que los abogados de Lyle se encontraban trabajando para recabar testimonios que pudieran favorecer a la defensa del intérprete, entre ellos el del médico forense que practicó la autopsia a Juan Ricardo Hernández, según información dada a conocer por Ventaneando en noviembre de 2021. Entre otras cosas, parte de la postergación del proceso legal de Lyle también se debió a las complicaciones por la pandemia, ya que las Cortes tuvieron que ser cerradas en su momento.

VER GALERÍA