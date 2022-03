Ante la polémica, JBalvin se refugia en su familia y comparte una tierna foto de su novia y Río

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para JBalvin quien, a través de sus redes sociales pidió a sus fanáticos unirse en oración por la salud de su mamá, doña Alba Mery, quien fue ingresada al hospital a principios de mes debido a complicaciones derivadas del Covid-19. Aferrado a su fe, el reguetonero compartió hace unos días que su mamá ha presentado mejorías, como que le han disminuido la asistencia respiratoria y los sedantes, dos signos muy favorables para su panorama médico. Ante la evolución de su mamá, el colombiano decidió viajar unos días a Argentina, país natal de su novia, la modelo Valentina Ferrer.

Feliz por la mejoría de su mamá y por el gran recibimiento que tuvo en Argentina, momentos que él compartió en su cuenta de Instagram, el reguetonero ha preferido no responder a la polémica generada por el nuevo tema musical de Residente quien, a través de su lírica, hace una fuerte crítica al trabajo del colombiano. Convertido en tendencia en redes por esta situación, JBalvin ha preferido hacer oídos sordos a estos ataques y se ha refugiado en su familia. En ese sentido, en las últimas horas, compartió una linda imagen de su novia, Valentina Ferrer, y su hijo Río, disfrutando de una divertida jornada en la playa.

En la foto, captada en blanco y negro, se aprecia a la argentina ataviada en un bikini negro, presumiendo su escultural figura, mientras carga a Río quien, como en todas sus fotos, aparece de espaldas, pues la pareja ha decidido proteger la privacidad de su pequeño bebé quien, en junio próximo celebrará su primer año de vida. Más que responder a la polémica que se generó en redes por la canción de Residente, JBalvin ha optado por disfrutar de su familia y de este viaje que lo ha sorprendido por la forma en la que los argentinos lo reciben a cada lugar al que va. Por su parte, Valentina, también usó su cuenta de Instagram para compartir una tierna foto al lado de su bebé, también captada en blanco y negro.

Ricardo Montaner busca la paz entre los artistas

Ante el revuelo que provocó en redes algunas estrofas de Residente, el cantautor, Ricardo Montaner se pronunció en redes sociales para hacer un llamado a los cantantes: “He visto con tristeza cómo dos colegas se ensañan hasta sacarse sangre de mi querido Residente con mi querido JBalvin es un acto innecesario, una ironía, un despilfarro de talento en una sin razón. El éxito no es culpable de tus sinsabores, ni la rabia es escusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores”, escribió en Twitter el cantante quien intenta conciliar entre los dos.

Montaner continuó instando al puertorriqueño a detener los ataques en contra de JBalvin que desató su tema: “No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo. Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán, este papel no te toca, yo pienso que de la abundancia del corazón habla la boda. Dense un abrazo, queridos, no hace falta tanto frío. Los quiere: Ricardo”, se lee en la red social del cantante quien es amigo de ambos y quiso involucrarse para terminar con las diferencias que desde hace un tiempo tienen los artistas. Sobre una reconciliación con René, JBalvin comentó en entrevista para el podcast, Dimelo King, hace un par de meses: “Sí, claro. Amigos no, pero si se hablan las cosas claras, no hay problemas”. En esta charla, el reguetonero confesó porque los ataques de Residente le han resultado tan sorpresivos: “Yo lo consideraba mi amigo, pana, sí, por eso dolió”.