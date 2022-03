Danna Paola revela el verdadero motivo de su salida de Élite

En 2018, Danna Paola saltó a la fama internacional gracias a la serie española de Netflix, Élite, un proyecto que dejó huella en su vida y la de su audiencia, de acuerdo a la propia actriz: “Siento mucho que marcó una generación”, confesó. Más sincera que nunca, por primera vez, la intérprete de Sodio le confesó a Juanpa Zurita durante su participación en el podcast, No hagas lo fácil las razones por las que decidió no continuar en la serie: “Fue súper difícil”, dijo sobre el momento en el que tuvo que cerrar este importante ciclo en su vida. Enfocada en su carrera como cantante, Danna narró que fue a partir de su salida de Élite que se entregó a la música y contó la especial razón detrás de esto: “Fue una revelación muy grande, pero, sobre todo, fue muy chistosos, porque fue con un numerólogo”, agregó.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Danna confesó que gran parte de su decisión tuvo que ver con una consulta que hizo con un numerólogo quien le dio información valiosa para tomar la mejor decisión para su carrera: “Yo amo la astrología y rijo mi vida por el universo, todos somos energía, el Dios básicamente viene de la energía, es un tema que yo creo que tendríamos que hacer otro podcast”, explicó divertida. La cantante recordó que entre la segunda y tercera temporada comenzó a escribir y a trabajar en su música: “Hago mis canciones, lanzo mi segundo disco Mala fama. Durante las grabaciones de la segunda temporada de Élite, es mi temporada favorita definitivamente. Fue de, ok, venía la tercera y cuarta temporada, yo dije: ‘100% la tercera’, porque, por contrato, se acababa hasta la tercera y es como, vamos a renegociar para hacer la cuarta temporada. Y yo no sabía qué hacer”, platicó.

Durante las grabaciones de la tercera temporada y justo cuando tenía que decidir si continuaba o no, llegó para Danna una oportunidad que no podía desaprovechar, pero que complicó su decisión: “En ese inter, yo hice el casting para Selena de Netflix, lo hice en España y me quedo con el personaje. Lo más difícil fue llegar y decir, ya tienes el personaje y también la cuarta temporada de Élite, entonces pensé: ‘¿Qué hago?, pero mi música, voy empezando, le está yendo bien’”. Aunque estaba feliz por obtener este importante personaje, tenía que comunicárselo a la producción de Élite, un momento en el que se acercó a sus compañeras de elenco para saber qué harían ellas.

Debido a que todo el elenco se encontraba en la misma situacón, las chicas de la serie se reunieron para discutir su futuro en este proyecto: “Me dicen de la cuarta temporada de Élite y yo sinceramente les dije. Estoy con lo de mi música, amo el proyecto, tengo miedo de no ser parte, nos juntamos Ester, Mina, todas las chicas, como para decir ¿qué van a hacer?, fue una plática muy. Ester dijo: ‘Yo no quiero’ y yo le dije: ‘Es que mi corazón me dice no, pero hay algo que me dice que sí’, me dijo: “Tía, ¡ya está!”. Mina dijo: ‘Yo no’. Empezamos a hablar todos con todos y dijimos: ‘Vamos mejor con la bandera en alto, con la cabeza en alto, cerrando el ciclo’”, contó Danna.

Danna, una cantante que actúa

Antes de tomar la decisión de salir de Élite, durante una visita con un numerólogo, Danna escuchó lo que, sin duda, la hizo cambiar por completo la concepción artística que tenía de ella misma: “Llego, me empieza a preguntar algunas cosas, saca mis números me dice: ‘Tienes el número 6, el número 6 es creatividad, es arte, es música’. Y yo empecé a llorar, me dice el numerólogo: “¿Por qué lloras? Tú en tu línea de vida, en tu misión de vida, tú siempre has creído que eres la actriz que canta, error, eres la cantante que actúa. Lo que te está pasando ahorita y lo que siento es que tú te dejas invadir mucho por las personas que te digan qué hacer y te hace falta tomar las tiendas de eso y hacerle caso a tu corazón, tu estómago tiene la respuesta”, recordó.