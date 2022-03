El Canelo causa revuelo en redes con la visita de un cantante a su entrenamiento

Cuando Saúl El Canelo Álvarez no está en el ring dedica su tiempo a prepararse para su próxima contienda. Rumbo a la pelea que protagonizará el 7 de marzo frente a Dmitry Bivol, en Las Vegas, el tapatío se encuentra enfocado entrenando al máximo. En medio de su preparación, esta tarde, el boxeador recibió una especial visita en el gimnasio donde suele ejercitarse, el cantante de música grupera, Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, lo sorprendió subiéndose al ring con él: “¿Eres zurdo o derecho?”, le preguntó el pugilista al cantante a quien le dio algunos tips de boxeo.

A través de su cuenta de Instagram, tanto el Canelo, como Eduin compartieron varias imágenes de su encuentro que se da a un par de días de que el mexicano vuelva a mostrar por qué es el mejor del mundo: “¡Viva México! Un gusto y honor poder entrenar con el campeón mundial”. A través de varios videos en redes sociales se aprecia cómo el cantante entrenó a la par del boxeador mientras, de fondo, se escuchaba el tema Cada vez me extraño más, cover de El Recodo que grabó Grupo Firme y que Eduin aprovechó para cantarle al Canelo mientras entrenaba.

Recordemos que Saúl El Canelo Álvarez es fanático de la música de banda, por esta razón la visita de Eduin Caz provocó revuelo en redes sociales donde, en tiempo récord, las imágenes del pugilista y el cantante alcanzaron casi el millón de likes: “Cuando gustes mi Eduin”, le escribió El Canelo al vocalista de Grupo Firme tras su encuentro. Durante el encuentro entre el pugilista y el intérprete, no todo fue entrenamiento, también posaron con uno de los carros de alta gama que posee el boxeador quien es un aficionado a los autos de lujo. Con un Bugatti color azul, como telón de fondo, el tapatío y el originario de Culiacán, Sinaloa, posaron juntos.

El Canelo y su gran amistad con cantantes

Convertido en el boxeador mexicano más destacado del momento, El Canelo posee una larga lista de famosos cantante, entre los que destacan nombres como el fallecido Vicente Fernández y Luis Miguel, a quien hemos visto presenciar sus peleas desde la primera fila. Amante de la música nacional, Saúl El Canelo Álvarez ha reconocido públicamente su amistad, como la que sostenía con El Charro de Huentitán a quien tuvo la oportunidad de regalarle uno de sus cinturones: “Muy triste, de hecho, tres días antes de que lo metieran al hospital me había hablado por Facetime. La verdad es que me dio mucha tristeza, pero solo Dios sabe y nos dejó un gran recuerdo y legado a todos los mexicanos”, confesó en entrevista para el programa Al Rojo Vivo, hace unas semanas.

En 2018, una de las peleas de El Canelo se convirtió en el escenario de la reaparición de Luis Miguel quien, en ese año, anunció por todo lo alto su bioserie. En aquel momento, El Canelo confesó que fue después de una de sus peleas que se gestó la creación de este proyecto que impulsaron los empresario Carlos Bremer y Miguel Alemán, también amigos del pugilista: “Estábamos ahí y se empezó a platicar de eso, empezaron a platicar sobre el tema de ayudarlo, y darle para adelante a sus asuntos”, confesó a Ventaneando. En aquella ocasión, Saúl Álvarez explicó por qué no se involucró en el proyecto del cantante: “No, no me gusta involucrarme en negocios con mis amigos, siempre me gusta mantener mi amistad, y obviamente si se puede, bueno. Mejor me gusta mantenerme al margen”, puntualizó.