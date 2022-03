A un año de su trasplante, Toño Mauri regresó al hospital donde le salvaron la vida

En diciembre pasado, Toño Mauri cumplió un año de haberse sometido a un doble trasplante de pulmón que le salvó la vida. Agradecido con la vida, con Dios y con el equipo médico que lo ayudó a salir adelante, el actor regresó de visita al hospital en Miami donde estuvo durante más de 8 meses. Conmovido, el productor compartió en su cuenta de Instagram un álbum de fotos al lado de los doctores y las enfermeras que lo atendieron durante su estancia. En un gesto de agradecimiento, el actor regresó al nosocomio para reencontrarse con las personas que hicieron posible su recuperación.

Con varias imágenes de su llegada al hospital, Toño escribió: “¡Qué gran día! Regresar después de un año y tres meses al hospital donde me hicieron mi trasplante y poder saludar a mis doctores y a las enfermeras que me cuidaron. Fue muy emocionante volver a ver el pasillo donde me despidieron. Doy gracias a Dios todos los días por mi donador y su familia y por los doctores que de la mano de Dios son parte del milagro”. El actor recorrió el nosocomio en compañía de su hijo, Antonio Mauri, con quien, el fin de semana pasado, viajó a México para una entrega de premios.

Durante su visita a nuestro país, el actor habló en entrevista con el programa Ventaneando, donde reveló que le escribió una carta a la familia de su donante: “Le acabo de hacer una carta, porque tiene que pasar un año, y justo hace tres días la mandé, entonces, espero que Dios, si es su voluntad, conocerla y darle las gracias a esa familia por el regalo de vida que me dio. Sé que fue un muchacho de 28 años, muy joven y la familia es de origen hispano, es lo único que sé, es lo único que te pueden decir”. Narró que necesitó este trasplante debido a la afectación que tuvo cuando tuvo Covid-19: “Me atacó muy fuerte los pulmones, muy fuerte, ya cuando entré ya no podía respirar, ahí empezó todo”.

Además de reecontrarse con los médicos que le salvaron la vida, Toño Mauri visitó el hospital para recibir una vacuna que requieren las personas que se han sometido a este tipo de procedimientos médicos: “Tengo que tomar unos medicamentos y de por vida que hacen que mis defensas estén muy bajas y eso es para que no tenga rechazo yo a mis pulmones. Eso tendrá que ser siempre. Voy por mi cuarta vacuna y justamente voy a donde me hicieron mi trasplante a ponerme otra, como especie de vacuna de nos ponen a los inmunosupresores, a los que tuvimos trasplantes para protegernos más”, explicó.

Listo para recibir su nieta

Tras superar la difícil crisis de salud que enfrentó en 2020, Toño Mauri y su familia están listos para recibir una de las bendiciones más grandes con el nacimiento de su primera nieta. El actor se mostró muy emocionado por la próxima llegada de Carla María, como se llamará su nieta: “Sí, esperando la llegada de mi nieta, mi hija está embarazada”. El actor detalló que, en cuanto cumplieran con ese compromiso, regresaría a Miami para recibir a la bebé: “Vinimos al evento y nos regresamos, ya estamos a días”. Por último, no descartó la posibilidad de llevar su testimonio al cine: “Yo escribí un libro que sale todo mi testimonio, pero espero que sí, que se pueda hacer algo cinematográfico, una parte visual, física y voy a trabajar con ellos. Toño (su hijo) está en la actuación, en la producción, en español y muy pegados a Dios”.