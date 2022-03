'Ya llevan dos años juntos', Mayrín Villanueva habla sobre el romance de su hijo Sebastián

Dos años atrás, Sebastián Poza no solo tuvo la gran oportunidad de trabajar en televisión junto a su mamá, Mayrín Villlanueva, al ser parte del elenco de la telenovela Soltero con Hijas, sino que además fue flechado por Cupido al iniciar su romance con la actriz Azul Guaita, a quien conoció durante las grabaciones de la historia. Como pocas veces, Mayrín se tomó un tiempo para hablar de esta etapa por la que atraviesa su hijo, orgullosa de apoyarlo de manera incondicional y de ser testigo de los pasos que ha dado en su relación sentimental. Por ahora, los jóvenes disfrutan al máximo de este momento, pues a la par de lo que ocurre en su corazón, sus carreras profesionales han comenzado a despegar.

Mayrín se refirió al noviazgo de su hijo, confirmando que fue a lo largo de las filmaciones de Soltero con Hijas que la chispa del amor surgió entre él y Azul, algo que los jóvenes dieron a conocer a mediados de febrero de 2020, tras algunas pistas que ya dejaban ver lo que pasaba entre los dos. “Desde esa telenovela empezaron y ya llevan dos años juntos, ¿tú crees?”, dijo la protagonista de melodramas en entrevista con Mezcalent, asumiendo con la mejor actitud este instante. Del mismo modo, y al hacer mención de la edad de Sebastián, quien en agosto pasado cumplió 18 años, dijo: “Tan chiquito y ya se quedó ahí”, agregó la también esposa de Eduardo Santamarina, feliz de la realización de cada uno de los integrantes de su familia.

Lo cierto es que para Mayrín no hay nada más importante que desearle lo mejor a los enamorados, siempre dispuesta a apoyar a los suyos en cada una de sus facetas. Por tal motivo, se ha convertido en la mejor cómplice de Sebastián, quien a lo largo de estos meses no ha dudado en gritar su amor por Azul a través de las redes sociales. “Ahora sí que disfruten el amor. Que disfruten de todas las experiencias lindas y sí, en muchas novelas se dan romances”, dijo la guapa intérprete durante la charla, enteramente motivada por la madurez con la que el joven ha logrado asimilar cada una de sus etapas.

Cabe mencionar que para Mayrín el tema del romance en el set no es algo desconocido, pues años atrás, al igual que su hijo, fue flechada por su compañero de elenco en ese entonces, Eduardo Santamarina, esto cuando ambos protagonizaron la telenovela Yo Amo a Juan Querendón. Posteriormente se casaron y tuvieron la dicha de formar una gran familia integrada por cinco hijos: Romina y Sebastián, a los que la actriz procreó de su pasada relación con Jorge Poza, así como los gemelos Eduardo y Roberto Miguel, a los que Santamarina tuvo de su matrimonio con Itatí Cantoral. Así mismo, la actriz y el galán veracruzano tienen una hija en común, Julia, la menor de la casa.

Las palabras de Sebastián a Azul

Desde que su vida logró coincidir con la de Azul, Sebastián no ha dudado en expresar el gran cariño que tiene por la guapa chica, a quien le ha dedicado varios mensajes, aunque de ellos ha sido muy especial, precisamente el que le envió en su pasado cumpleaños número 19. “Ella es azul, ella es la mujer y la razón por la que intento mejorar cada día. 28 de agosto de 2019, fue el primer día que la conocí, y desde ese día no pude dejar de pensar en ella, quedé perdidamente enamorado, era imposible no enamorarme porque es perfecta, la amo, y agradezco que la vida me haya cruzado en su camino, porque soy el hombre más feliz del mundo entero…”, dijo en redes sociales, palabras que acompañó de un video con imágenes de instantes que juntos han protagonizado como novios.

