Ana Layevska sobre la situación en su natal Ucrania: ‘Tengo familia en Kiev que lo está viviendo en carne propia’

Consternada por la situación que se está viviendo en su natal Ucrania, Ana Layevska rompió el silencio y en entrevista con el programa Ventaneando confesó que tiene familia y amigos que se encuentran en la zona de conflicto, una situación que la tiene muy preocupada. Con esperanza de que la paz regrese pronto a aquel país, la actriz se mostró conmovida por la situación que atraviesa la sociedad civil que está lidiando con los estragos que trajo la guerra, como falta de alimentos, dinero y ataques militares en la ciudad que la vio nacer, Kiev. Desde México, donde reside desde hace muchos años, la actriz hizo un llamado de paz y cese al fuego.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sincera, la actriz reconoció que este conflicto armado la tiene muy angustiada: “Yo estoy tristísima, estoy preocupada, estoy dolida, yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles, están pasando cosas que nunca te imaginaste que iba a pasar y están pasando”, contó. Ana confesó que varios miembros de su familia se encuentran en medio de los ataques, resistiendo a las condiciones adversas: “Yo nací en Kiev, tengo familia en Kiev que lo está viviendo en carne propia, las sirenas, los tanques, que no hay comida, no hay dinero, todo esto lo estoy viviendo a través de muchas personas que conozco, con las cuales todavía tengo comunicación y es verdaderamente terrible lo que está pasando”, detalló.

Con la emoción a flor de piel, la actriz desea que su país natal regrese a la tranquilidad y el pueblo no siga sufriendo las consecuencias: “Le pido a Dios, al universo, que esto acabe, por favor, nos urge, porque están viviendo el horror, el terror y no quisiera que esto se expandiera, ni Dios lo quiera, creo que, en el fondo, es el temor de todos”. A pesar de la tensión que se vive en la ciudad ucraniana de Kiev, Ana confesó que su familia está a salvo, aunque dejó ver que cada día en la zona de conflicto es un peligro constante: “Por ahora sí”, respondió cuando se le preguntó cómo se encontraban los suyos.

Antes de conceder esta entrevista, Ana Layevska ya había hecho uso de sus redes sociales para marcar su postura en este conflicto. Con imágenes de su infancia en Kiev, la actriz escribió en Instagram: “Nací en la Unión Soviética, en un lugar donde no había fronteras, ni divisiones. Hoy vivo en México, pero me duele el alma ver los conflictos donde viven mi familia y mis amigos. Pido respeto, amor y oraciones por todos los inocentes que se encuentran en la zona de conflicto. Esperemos que la paz vuelva pronto. Los abrazo con el corazón”, se lee en el feed de la actriz que está por estrenar la serie Código implacable.

Busca un proyecto infantil

En otro temas, Ana Layevska confesó que le encantaría involucrarse en un proyecto infantil para que sus hijos puedan disfrutar de su trabajo, confesó que la motiva la ilusión de que sus hijos la vean actuar: “Algo de fantasía, tengo un sueño que tengo que cumplir antes de que mi hija deje de creer en Santa Claus o en las princesas. Quiero ser una princesa, en una obra de teatro, musical, no me importa, me urge que Masha y Santi me vayan a ver al teatro vestida de Cenicienta, de Rapunzel o de unicornio, alguna cosa súper, súper rosa, pero sí y tiene que ser ya”, explicó la actriz.