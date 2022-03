A un mes del nacimiento de Emilia, Natalia Téllez regresa al trabajo

Fue en el programa Netas Divinas donde Natalia Téllez compartió con la audiencia todos los detalles de su embarazo, desde el sexo de su hija Emilia, hasta un divertido baby shower que le organizaron sus compañeras de trabajo con quienes se reunió a un mes de haber dado a luz. A través de sus historias en Instagram, dio a conocer que este 2 de marzo regresó a los foros de televisión para grabar su primer programa tras convertirse en mamá. Según compartió en otra publicación, mientras ella retomaba su actividad profesional Emilia se quedó bajo el cuidado de su papá, Antonio Zabala.

Aunque Natalia no ha revelado la fecha exacta de nacimiento de su bebé, ha pasado poco más de un mes desde que anunció la llegada de Emilia. Para su primer día de trabajo, tras su incapacidad por maternidad, la conductora lució un look muy a su estilo en el que incluyó un top con el que dejó al descubierto su abdomen: “Netas Divinas estamos de regreso”, escribió sobre esta imagen que acompañó de un emoji de llamas. La conductora no dio más detalles de este programa donde, se espera, cuente los detalles del día en que Emilia llegó al mundo; sin embargo, sus fans tendrán que esperar a que se transmita este capítulo para conocer cómo han sido sus primeras memorias como mamá.

Mientras Natalia se encontraba trabajando, en casa, Antonio Zabala, su novio, se quedó bajo el cuidado de la bebé, según una foto que ella posteó también en sus historias, donde aparece el orgulloso papá de la bebé cargándola, mientras Emilia disfrutaba de una siesta. Según ha estado posteando en sus redes, su novio está completamente involucrado en el cuidado y crianza de la pequeña a quien le obsequiaron esta tarde un conjunto de playera y falda de Sailor Moon: “El regalo más atinado”, escribió sobre una foto de las prendas.

El primer posado familiar

Con la misma apertura con la que compartió la noticia de su embarazo, Natalia Téllez ha estado compartiendo instantáneas de su bebé. Aunque todavía no ha mostrado su carita, sí ha fotografiado a la niña acurrucadita en sus brazos y en los de su papá, de hecho, la familia ya publicó su primer posado, una imagen en la que vemos a la presentadora cargando a la bebé, mientras la pequeña sostiene un dedo de su papá con su manita. Esta imagen causó sensación entre los fanáticos de Natalia quienes saben lo importante que es para la conductora este instante en su vida.

Fue el pasado 31 de enero que Natalia sorprendió a su comunidad virtual con el anuncio de la llegada de Emilia con una tierna foto en la que aparecía por primera vez con su bebé en brazos. Debido a que es mamá primeriza, para la conductora todo ha sido nuevo, incluso el embarazo, una etapa que admitió, echa mucho de menos: “A veces se extraña”, escribió hace unos días Natalia en su feed de Instagram donde compartió una foto en el que presume su baby bump. Antes de que naciera su hija, Téllez comentó en Netas Divinas lo afortunada que se sentía de estar rodeada de amor: “Yo tengo muy claro que Emilia no es mía, que Emilia es de ella, pero sé que está haciendo tan feliz a tanta gente, he sentido tanto amor en las redes y me siento muy bendecida”.