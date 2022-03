¿Cambios en el programa Hoy tras la fusión Televisa Univision? Andrea Legarreta pone fin a la incertidumbre

Con la reciente fusión de Televisa Univision se han hecho algunos anuncios importantes, como la participación que tendrá Salma Hayek en la creación de contenidos audiovisuales para la plataforma Vix y Vix+. Días después de esta noticia, la atención se ha fijado en el programa Hoy, pues hay quienes han querido saber si en esta nueva faceta el popular matutino sufrirá algún cambio, como el hecho de que la productora, Andrea Rodríguez, sea sustituida por Alexis Núñez, quien años atrás estuvo a la cabeza de este espacio. Con toda sinceridad, y como en otras ocasiones, Andrea Legarreta expresó su opinión al respecto y despejó las dudas, detallando cómo marchan las cosas hasta ahora en este aspecto.

Tan abierta como suele ser al hablar con la prensa, Andrea descartó que Rodríguez vaya a dejar la producción de la emisión para que Núñez ocupe su lugar, luego de ser cuestionada sobre el tema de la fusión entre televisoras. “La verdad y con todo mi amor, para los planes que yo he escuchado que hay con la producción de Andrea Rodríguez, no creo que suceda por lo pronto. Evidentemente, Alexis es un productor que ha demostrado que es muy capaz, muy talentoso en lo que hace, él aparte fue el iniciador del programa Hoy…”, dijo durante una reciente charla con los medios, declaraciones dadas a conocer por el periodista Edén Dorantes para su canal en YouTube.

Al ahondar en sus palabras, Andrea además fue muy puntal con lo que viene para el matutino, que a lo largo de estos años se ha consolidado como uno de los espacios preferidos entre los televidentes. “Te puedo decir que lo que yo sé, hoy por hoy, que ya ves que de pronto pues a veces nos enteramos al final de ciertas decisiones, yo lo que sé por los planes que ya vienen, es que no está contemplado (algún cambio) …”, señaló Legarreta. Por ahora, el elenco del programa, integrado por Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona, Arath de la Torre y Tania Rincón, continúa llevando a los hogares la información más relevante sobre los espectáculos, felices de cumplir con los objetivos que, originalmente, anheló la fallecida productora, Magda Rodríguez.

¿Mía y Nina participarán en el reality de Hoy?

Por otro lado, Andrea Legarreta confirmó que dentro de muy poco se estrenará el reality con el que se complementó el programa, una fórmula que resultó exitosa para quienes siguen cada mañana la emisión. Por tal motivo, no ha dudado en hacer algunas propuestas de cara al próximo lanzamiento de la nueva edición. “Marzo (empieza el reality). La verdad es que no sé… pero he dado mis sugerencias. Por ejemplo, el otro día que fuimos a ver José El Soñador, vi a Aldito Guerra, está espectacular, y de pronto cada quien… estamos en esas… de pronto hay sorpresas, he oído…”, agregó.

Ante el notable talento que tienen sus hijas, Mía y Nina, Legarreta no pudo escapar de la curiosidad de los reporteros, quienes quisieron saber si las jovencitas podrían ser parte del elenco de estrellas del reality de baile, a lo que respondió sin ningún filtro. “No, aparte ni tiempo. La verdad es que esto les quita mucho tiempo y ellas están en clases de la escuela, en clases también en su preparación, Nina está en teatro, Mía ya viene con lo de los shows. O sea, no hay tiempo de eso, la verdad no…”, dijo la conductora, quien está motivada por lo que está por venir.

