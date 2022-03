Como pocas veces, Itatí Cantoral habla sobre la adolescencia de su hija, María Itatí

La maternidad es una de las facetas que más ilusiona a Itatí Cantoral, quien más allá de sus compromisos profesionales tiene como prioridad permanecer cercana a su familia. Lo cierto es que para la polifacética intérprete esta es una de las etapas de mayor plenitud, pues a la par de estar orgullosa de los gemelos, Roberto y Miguel, -a los que procreó junto a Eduardo Santamarina-, se siente muy afortunada de compartir cada instante junto a su hija menor, María Itatí, fruto de su pasada relación con Carlos Alberto Cruz. Como pocas veces, la actriz ha hablado de la convivencia que lleva con la jovencita de 13 años, con quien mantiene una estrecha complicidad y amistad, pues su único objetivo es poder guiarla a través del amor para brindarle seguridad y madurez en este momento tan crucial de la adolescencia.

De lo más amable, Itatí se tomó unos minutos para develar parte de este aspecto de su vida personal poco conocido, sincerándose sobre el importante consejo que le ha dado a María Itatí, quien asegura tiene muy clara su manera de pensar. “María me dice: ‘Yo soy feminista, mamá’. Le digo: ‘Me parece perfecto, pero entonces la que es feminista con la primera que se tiene que llevar bien es con su mamá’…”, comentó la protagonista de telenovelas en entrevista con el programa televisivo Ventaneando, para luego destacar cómo gracias a este lazo de confianza ambas han podido evolucionar en su trato. “Entonces hemos logrado una amistad padrísima…”, dijo la estrella.

Para Itatí, lo más imprescindible a lo largo de su experiencia como mamá es infundir el amor a sus hijos, por lo que con María Itatí no ha descuidado esta tarea, a pesar de lo complejo que esto puede ser para cualquier padre de familia cuando se echa una mirada al pasado. “Todo viene de si te sentiste amado de niño, todos tenemos heridas de niños. Por eso los papás tenemos una responsabilidad titánica, porque aunque no quieras siempre lastimas, sin querer, a veces. Todo parte de sentirte amado…”, afirmó, sin olvidar hablar de la relevante petición que le ha hecho a la adolescente. “Yo todo el tiempo le digo a María, intento decirle todo el tiempo: ‘Hija, ¿sientes que te amo? Cuando no sientas que te amo, dime’… Somos las mejores amigas, fíjate que eso se lo copié a mi mamá, más bien uno lo va pasando de generación en generación…”, contó.

¿Cómo vive la adolescencia de su hija?

Gracias a la experiencia que ha adquirido de su desempeño como mamá, Itatí asume con madurez este momento en la vida de su hija María Itatí, enfocándose de lleno en permanecer a su lado y atesorar nuevos aprendizajes. “Yo sí disfruto mucho los 13 años de mi hija, que son complicados porque está entrando a la adolescencia, es una adolescente. Obviamente mi hija tiene sus dificultades, porque si no, no estaría viva, y todos los días se presentan cosas nuevas. Para mí también todos los días es una hazaña…”, afirmó en otro instante de la reveladora charla.

Itatí, quien recientemente viajó con su hija a Chile para grabar las escenas de la nueva película en la que participa, No todos sufrimos del mismo TOC, reconoció lo importante de reafirmar a los hijos el amor propio. “Es un trabajo de todos los días, porque también parte de cómo te aceptes tú a ti mismo. A mí me cuesta mucho aceptarme como soy, amarme como soy… y ese mismo trabajo es el que trato de hacer con mi hija todos los días, que se quiera así misma con sus defectos, con sus virtudes…”, confesó.

