Tras el nuevo triunfo de CODA, Eugenio Derbez le dedica su logro a Alessandra: ‘Es mi felicidad’

El año 2022 siempre será uno de los más especiales en la carrera de Eugenio Derbez quien, después del gran momento que protagonizó el pasado domingo durante los SAG Awards, cuando la cinta CODA ganó en la categoría a Mejor Elenco, ahora, el mexicano vuelve a celebrar otro triunfo de la cinta, esta vez, en la entrega de los Critics Choice Awards, donde este filme se llevó varios premios, entre ellos el de Mejor Película. Emocionado por el gran momento que está viviendo, Eugenio habló con Ventaneando durante su paso por la alfombra roja de esta entrega a la que acudió de la mano de su esposa, Alessandra Rosaldo, a quien le dedicó unas lindas palabras.

Tan cómplices y enamorados, como al inicio de su relación, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se volvieron a vestir de gala, esta vez, para desfilar sobre la alfombra roja de esta entrega en la que el cineasta confesó que es su esposa la que lo anima a disfrutar de la gran etapa profesional que está experimentando: “Toda la noche hablamos del tema, ¿verdad?”, comentó Eugenio mirando a su esposa, para luego continuar: “Me decía Ale, tienes que entenderlo, tienes que asimilarlo. Todos los latinos tenemos este tema de minimizarnos, a veces no nos la creemos y me estaba terapeando con: ‘¡Créetela, mira donde estás!, eres parte ya de esto’. Pero te cuesta, sobre todo uno que crece en México viendo a estas estrellas”, explicó el actor.

Eugenio aprovechó esta entrevista para dedicarle unas lindas palabras a su esposa quien es su fanática número uno: “Todo (significa). Para mí es mi estabilidad, mi felicidad, mi vida entera, ella ha llegado a poner orden”, comentó entre risas. El actor resaltó las cualidades que desarrolló durante la relación con Alessandra: “Ya me puso en orden, me casé, soy padre de familia muy responsable, la verdad es que creo que ha sido una gran esposa, una gran compañera que se la ha jugado conmigo. Hoy estaba muerta de cansancio, con un dolor de cabeza que no te imaginas”, contó el actor quien aprovechó para darle un beso en la boda a su esposa frente a la cámara.

Un sueño hecho realidad

El actor reconoció que asistir a este tipo de eventos lo llenan de emoción: “Le digo a Ale que uno de los momentos más shockeantes fue cuando volteé a ver a Mery Streep y nos estaba viendo. Es muy emocionante cuando esto empieza, yo me imagino, gente como Cuarón, como Del Toro, que llevan años aquí, ya se acostumbraron, pero para uno que son los primeros años aquí sí es muy impactante”, reconoció. Compartir con sus grandes ídolos ha sido muy especial para el mexicano: “Estoy en esto por ellos, por ver sus películas, estoy aquí, porque me enamoré de su trabajo, de las películas hollywoodenses, de esas grandes estrellas y de repente estar sentado, con ellos en la mesa de al lado y más ganar un premio y pasar al escenario”, agregó.

Emocionado por el reconocimiento de la cinta CODA, durante este inicio de la temporada de premios, Eugenio reveló que todavía está en duda su asistencia a los Óscar, debido a que en esas fechas estará filmando una película: “Voy a estar trabajando y no sé si puede venir”, comentó el actor quien fue interrumpido por su esposa quien dijo convencida: “Tenemos que mover, cielo, mar y tierra, lo que tengas que mover, claro que vas a estar ahí, tienes que estar ahí”. Por último, Derbez reconoció que contender en esta entrega ya es una victoria: “La nominación ya para mí en premio”, finalizó.