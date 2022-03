Eiza González festeja 15 años de carrera artística: ‘Me siento muy dichosa’

Desde muy pequeña, Eiza González supo que su futuro estaba en la actuación. Siguiendo este sueño, la actriz comenzó a escribir sus memorias en esta profesión cuando tenía 17 años, desde entonces, se ha mantenido vigente y en constante evolución, pues ahora disfruta de un gran momento en Hollywood donde se ha convertido en una de las latinas preferidas del público. A través de su cuenta de Twitter, este 27 de febrero, la actriz publicó un mensaje con el que celebró 15 años de carrera artística, una fecha en la que aprovechó para agradecerle a los fans que la acompañan desde el inicio de esta aventura frente a las cámaras.

Para celebrar, la actriz escribió: “¡15 años de carrera! Es increíble darme cuenta de que llevo trabajando casi exactamente la mitad de mi vida. Gracias por el constante apoyo y amor. Me siento muy dichosa de poder dedicarme a lo que amo. Gracias del fondo de mi corazón a todos los que han sido parte de mi camino”, se lee en su perfil donde varios de sus fanáticos le escribieron mensajes felicitándola, pues desde que inició su carrera se ha mantenido demostrando en cada proyecto su gran talento como actriz. Para Eiza, estos años en la actuación no han sido fáciles, sobre todo desde su mudanza a Los Ángeles.

Aunque en México se había convertido en uno de los rostros consentidos de las telenovelas, Eiza González hizo sus maletas y con mucha ilusión se mudó a Los Ángeles para perseguir el sueño americano en Hollywood, un anhelo que ya se convirtió en realidad. Para Eiza, gran parte de su éxito tiene que ver con su personalidad, así lo reveló a ¡HOLA! Tv la actriz, en 2018, después de su comentado paso por la alfombra roja de los Óscar: “El mensaje era usar algo bastante sencillo, pero al mismo tiempo representara cómo me siento, me siento una mujer muy segura de mí misma, siento que he llegado a donde he llegado por mí seguridad, y creo que el amarillo representa eso, sin contar que es un increíble diseño de Ralph Laurent, sencillo, pero no tan sencillo, porque seguimos hablando de él hasta la fecha”, explicó la actriz.

El precio de la fama

Durante una entrevista con el programa Despierta América, Eiza Gonzalez reconoció que el precio más alto que ha tenido que pagar por su éxito, es haber tenido que alejarse de su familia en México: “Yo creo que dejar a mi familia, dejar a mi familia, tengo un sobrino chiquito que me ha costado verlo cada año, no lo veo casi, como lo quisiera ver, perderme ese crecimiento de mi familia me ha costado mucho, pero ¿sabes qué me gusta?, que puedo ser honesta con el público y decirles, tengo mis inseguridades, mis miedos y dudas”, reconoció la actriz quien se confesó como una mujer vulnerable que conecta con el público por su transparencia.

En esa conversación, Eiza habló de lo mucho que le gusta actuar y de sus planes de dedicarse a esto toda su vida: “Amo mi trabajo y tengo miedo de que se vaya a acabar y tengo tantas ganas de representar a mi país de manera positiva y que se sientan orgullosos de mí”. A pesar del éxito internacional, para la actriz el reconocimiento de los suyos es lo más especial: “La vida te va pagando las cosas buenas y cuando obras bien, las cosas pasan bien. Me siento orgullosa de que mi mamá me diga que ella se siente orgullosa de mí, es el mejor regalo que la vida me iba a dar”, agregó.