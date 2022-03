Con una fiesta de Spiderman, Bárbara Coppel y Alejandro Hank celebraron el cumpleaños de sus hijos

No importa en qué lugar del mundo se encuentren, Bárbara Coppel y Alejandro Hank siempre están listos para crear memorables recuerdos al lado de sus tres hijos: Amaïa, Bastien y Killian, con quienes se encuentran pasando una temporada en nuestro país. Aprovechando su estancia en México, la pareja organizó una divertida fiesta para sus hijos, Killian, el menor, quien cumplió 3 años el pasado 15 de febrero y Bastien quien, el 10 de marzo, celebrará sus 4. Aprovechando que los cumpleaños de los hermanos son cercanos, juntaron su festejo y disfrutaron de una jornada de diversión al estilo de Spiderman.

A través de su cuenta de Instagram, Bárbara Coppel compartió un álbum de fotos del festejo que protagonizaron sus hijos quienes, debido a que se llevan poco más de un año de diferencia, son muy cercanos, incluso comparten su gusto por Spiderman, el superhéroe que inspiró la temática de esta fiesta que se llevó a cabo en un gimnasio donde vimos a la pequeña Amaïa dando muestra de su talento como gimnasta: “A este par de 3 años, los festejamos liberando endorfinas”, escribió la socialité en el feed de su cuenta de Instagram donde también compartió un clip con divertidos videos del festejo, donde todos los invitados disfrutaron de los juegos que había en este gimnasio que se transformó en un verdadero parque de diversiones.

“Mi mero mole”, escribió como descripción de un clip donde la vemos en la barra mostrando sus dotes de gimnasta. Para el cumpleaños de sus hijos, una fiesta en la que todos los asistentes acudieron con sus prendas más cómodas, en el caso de su hija Amaïa, eligió un leotardo negro con el que la vimos haciendo algunas acrobacias. Para celebrar sus 3 y 4 años, Killian y Bastien estuvieron cobijados por un pequeño grupo de amiguitos que se dieron cita en esta fiesta, realizada en Tijuana, donde cada detalle estuvo relacionado con Spiderman, incluso, vimos que el superhéroe hizo una aparición en el cumpleaños, una oportunidad que aprovecharon los cumpleañeros para posar a su lado.

Sus hijos, un sueño hecho realidad

Fue en 2019, cuando su hijo Bastien tenía tres meses de edad, que Bárbara Coppel se enteró que estaba embarazada, según contó la socialité en aquel entonces en entrevista con ¡HOLA! Tv, una charla en la que recordó cómo tomó la noticia de que sería mamá por tercera vez: “Fue un shock muy grande, no sabía cómo decirle a Alejandro. Se tardó un día para buscar nombres para el niño, estaba muy ilusionado”, comentó. Cabe destacar que aquella charla se dio sólo días antes del nacimiento de Killian: “La verdad estoy súper feliz, no puedo estar más enamorada de mi esposo, lo amo siempre tiene los mejores planes. Los niños de verdad son una aportación hermosa a nuestro matrimonio. ¿Qué te puedo decir?, la vida nos sonríe, estamos muy felices”, agregó.

Para Bárbara sus hijos son un sueño hecho realidad, pero no sólo de ella, también de su esposo Alejandro Hank Amaya con quien sus dos hijos varones guardan un parecido muy grande, tal como lo reveló la socialité en ¡HOLA! Tv, sólo un par de meses del nacimiento de Bastien: “Es algo que me encanta, por eso me enamoré de él, de sus ojitos azules, ¡qué cosa tan hermosa!, ¿qué hice para merecer tanto?, dicen que le pueden cambiar, pero ahorita, azules son. Los veo juntos y son como dos gotas de agua”. En enero del año pasado, Bárbara habló, en entrevista con Ventaneando de las personalidades de sus hijos: “La niña tremenda, es hermosa e inteligente, pero tiene su genio y los niños son unos santos, o sea que las mujeres somos más difíciles, dicen”, explicó.