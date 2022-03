Mauricio Ochmann sobre el reality de los Derbez: 'Es de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir'

Durante una de sus entrevistas más sinceras, Mauricio Ochmann abrió su corazón y compartió con Yordi Rosado los pasajes más especiales de su vida. Como era de esperarse, en esta charla salió el tema de Aislinn Derbez, con quien protagonizó una linda historia de amor que terminó con una amistosa separación que se llevó a cabo en los mejores términos, por el bien de su pequeña hija Kailani. Como muestra de la gran relación que posee con su ex, el pasado fin de semana, ambos celebraron el cumpleaños número 4 de la pequeña, una fecha en la que nuevamente demostraron que continúan siendo familia. En ese sentido, el actor fue cuestionado sobre qué tanto influyó el reality de los Derbez en su separación, una pregunta que por primera vez respondió.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con franqueza, el actor reconoció que el programa familia sí influyó, pero no fue la causa de su separación y así lo explicó: “Sí, yo creo que ya íbamos hacia allá (la separación), con diferentes intereses”, comentó. El actor explicó que antes de iniciar las grabaciones en Marruecos, ya había cambios en su relación: “Ya veníamos como con complicaciones y yo ya había notado ciertas cosas y estuvimos en un proceso terapéutico durante mucho tiempo antes. Yo a título personal, desde mi internamiento, hace 15 años, nunca he dejado terapia, de repente empezamos a intentar ir a terapia de pareja y fue un proceso evolutivo, siento que la misma terapia nos ayudó a separarnos, cómo nos separamos y a transitar los cambios de mi relación”, dijo.

Por primera vez, Mauricio compartió que para aceptar formar parte de De Viaje con los Derbez, firmó un acuerdo al que llegó con la producción en el que se buscaba velar por los intereses de Kailaini quien, en aquel momento, era una bebé: “El tema de la serie, te voy a ser honesto, es de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir, a nivel profesional y a nivel personal. Hubo ciertos acuerdos que se firmaron para aceptar hacer la serie, que no se cumplieron al estar haciéndola, sobre todo las cosas que tenía que ver con el cuidado de la bebé. Son muchas horas y yo tenía que estar luchando por que se le respetara la hora de dormir, de comer, la rutina de la bebé, estábamos en Marruecos”, explicó.

Reconoció que esta situación provocó diferencias entre él y el resto de los involucrados en el proyecto: “Hubo varios roces, al final, me sentí solo, yo con la bebé, custodiándola, de alguna manera y me tocó a mí enfrentar a las productoras. Les dije: ‘Necesito cuidar a la bebé, legalmente, ¿ustedes saben cuántas horas puede un bebé estar en un set?’. Para mí era un programa más como de gozarlo en familia y de repente te das cuenta que de reality no tiene nada”, comentó. El actor continuó haciendo referencia a la línea que maneja el programa: “Es un poco manipulado, editado para manipular ciertas cosas, me acuerdo que de repente era: ‘Aquí se tiene que pelear’, ¿pero por qué?, hay ciertas cosas que son difíciles y a mí en lo personal no me gustaron como experiencia y sí me tocó hablar con Ais y le dije: ‘Esto no está padre’”, reconoció.

La separación

Tal como lo había contado Aislinn anteriormente, fue él quien dio pie a la conversación sobre la separación: “A mí me tocó ser el que me volteó con Aislinn para decirle: ‘Creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante 6 años, tenemos una hija maravillosa, nos adoramos, yo te quiero muchísimo, tú a mí, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso y nos estamos metiendo el pie y me parece muy egoísta como aferrarse y querer que las cosas salgan como a fuerza'”, comentó. Aunque ya están separados como pareja, tienen una relación cercana, pues continúan siendo un equipo como papás de Kailani: “Lo que hacemos es que nos repartimos muy bien el tiempo, ella está con Kai dos semanas, luego yo estoy dos semanas, lo tenemos como muy armadito”, agregó.