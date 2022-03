Conmovido, Humberto Zurita recuerda a Christian Bach a tres años de su partida

La vida de Humberto Zurita dio un giro que lo marcó para siempre tras la lamentable partida de quien fuera su esposa, Christian Bach. Al cumplirse tres años de su fallecimiento, el actor rindió un sentido homenaje a la mujer con la que además de compartir sueños profesionales tuvo la dicha de formar una familia integrada por dos hijos, y qué mejor manera de recordarla que dedicándole el poema titulado Ausencia, del laureado escritor argentino Jorge Luis Borges. A través de las letras, el intérprete expresó así el profundo sentimiento que lo invade desde entonces, una situación de la que anteriormente ha hablado con total apertura, confiado en que la presencia de la actriz lo acompaña en todo momento.

Humberto recordó a Christian este 26 de febrero, día en que ocurrió el lamentable deceso de la estrella de clásicos de la televisión como El Amor Nunca Muere, Bodas de Odio o La Chacala, quien además de distinguirse por su belleza destacó gracias a su talento sobre los escenarios. Por eso y más, Zurita, amante de la literatura, se mostró sensible al retomar la poesía de Borges. “Ausencia. Habré de retomar la vasta vida que aún ahora es tu espejo: Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos…”, se puede leer en las primeras líneas de su publicación.

Para hacer más emotivo su homenaje, Zurita ilustró estas líneas con una fotografía en la que aparece el rostro de Christian, una de tantas postales que el al actor ha retomado a lo largo de este tiempo en el que ha recibido todo el apoyo de sus seres queridos. Así, a través del poema de Borges, también manifestó lo mucho que extraña a su compañera de vida. “¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Borges”, finaliza el texto, mismo que Humberto remató con la fecha del aniversario luctuoso de la madre de sus hijos: “26/02/2022”.

La importante petición a Christian

Un mes atrás, Humberto Zurita dedicaba las palabras más emotivas a Christian Bach, texto en el que se mostró sensible al recordar a la estrella, a quien hizo una petición, seguro de que ella se ha convertido en una especie de ángel en su vida. “Christian, ya pasaron tres años de tu partida y hoy tengo una gran sonrisa en mi cara, tengo tu amor en mis ojos, paz en mi corazón. Contigo resistí las tormentas, contigo florecí y estás en todos mis sueños. Cuando cierro mis ojos y te imagino, se dibuja una gran sonrisa en mi cara y recuerdo cada momento que vivimos juntos. ¡Es increíble que sigas siendo vida para mí! Ángel de mi guarda no dejes de darme tu dulce compañía. Dale luz a mi camino y felicidad a mis días viendo florecer a mis hijos a través de sus ojos y, desde donde estes; míralos disfrutar de sus logros y anhelos cumplidos…”, dijo.

Así mismo, reveló por qué razón había decidido anticipar su homenaje a Christian, lo que generó curiosidad entre sus seguidores. “Tengo una amiga que me dice: ‘Humberto estamos en enero’. Y sí, me perdí en el tiempo, porque siempre me anticipo a buscar una foto y algunas palabras para ti en tu aniversario luctuoso. Y hoy especialmente me perdí de una lectura que tenía por despertar tarde. Y solo pensé en ti y me doy cuenta que el tiempo para ti ya no es el mismo, así que pedirte estar conmigo hoy, es algo muy especial que me hace ver que siempre estás en mi alma y en mi corazón…”, señaló.

