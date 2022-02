Después de su cena con Angélica Rivera, Sofía Castro y su novio disfrutan de un romántico festejo

Aprovechando su estancia en Los Ángeles, Sofía Castro llevó a Pablo Bernot a uno de sus parques de diversiones favoritos: Disneylandia. Después de que el pasado 22 de febrero celebró los 31 años de su novio con una cena en el restaurante Nobú, en Malibú, a la que asistió como invitada especial Angélica Rivera quien posó al lado del cumpleañero en una imagen que se viralizó rápidamente. Tras el festejo con su suegra, Pablo Bernot siguió con el festejó, esta vez, en el lugar más grande del mundo, donde protagonizó una romántica celebración con Sofía Castro quien fue la encargada de compartir las imágenes de esta jornada de diversión.

A través de su cuenta de Instagram, Sofía Castro compartió una linda imagen al lado de su novio: “Festejando tus 31 amor de mi vida @Pbernot. Que seas más feliz y sigamos juntos mucho más. Te amo”, se lee en su feed. Esta no fue la única foto que la actriz compartió de esta salida, en sus historias en las que posaron muy enamorados, ella con unas originales orejas de Minnie Mouse. El cumpleañero, por su parte, lució una sudadera con estampado de la pareja de ratoncitos, una prenda con la que lo vimos muy cómodo al lado de su novia.

Esta no es la primera ocasión que la pareja visita el lugar más feliz del mundo, en octubre pasado, este sitio también se convirtió en el escenario para celebrar el cumpleaños número 25 de Sofía Castro: “Eres lo mejor que nunca supe que necesitaba”, escribió en aquella ocasión la actriz como descripción de una romántica imagen al lado de Pablo. En aquella ocasión, la actriz posó sola con el castillo de las princesas, como telón de fondo: “Por todo lo vivido bueno, malo, regular que me han hecho la persona que soy hoy. Por el amor de mi vida @Pbernotk, gracias vida, por tanto”.

Pablo Bernot, un miembro más de la familia

Desde que la relación entre Sofía y Pablo se formalizó, el joven se convirtió en un miembro más de la familia Castro Rivera, según contó la actriz a Ventaneando que Pablo se lleva de maravilla con sus papás: “Pablo se ganó a mis papás bastante rápido, mis papás lo quieren mucho, mi mamá lo adora”, explicó. Como muestra de la cercana relación que tiene con la familia de su novia, el joven formó parte de las vacaciones que la familia disfrutó en la Riviera Francesa durante el verano.

El noviazgo va tan bien, que Sofía reconoció que sí tienen planes de llegar al altar, pero todavía no tienen muy claro cuándo: “Obviamente con todo lo de la pandemia pues nos vino a sacudir, pero no hay anillo todavía, no hay plan de boda, no hay fecha, ni nada, pero bueno, ahorita en el camino que estamos caminando juntos pues sí… Todo apunta a que sí. Y sí, por supuesto que le digo que sí, quién sabe para cuándo la boda con esta pandemia, pero sí le digo que sí”, explicó la actriz al programa comandado por Pati Chapoy.