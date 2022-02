Claudia Álvarez regala una dosis de ternura con el nuevo posado con sus mellizos

El pasado 22 de febrero, Clío y Billy, los mellizos de Claudia Álvarez y Billy Rovzar, cumplieron su primer mes de vida, una fecha que pudieron pasar en casa con su familia. Recordemos que los mellizos tienen un par de semanas en su hogar ya que tras su nacimiento pasaron algunos días en el hospital. Desde que anunció su llegada, la actriz ha estado utilizando Instagram para compartir con sus seguidores algunos detalles de su vida como mamá de tres, una situación que ha resultado un reto en varios sentidos, desde la organización de sus horas de sueño, hasta la reacción de su primogénita, Kira, quien está adaptándose a su papel de hermana mayor.

Después de la encantadora imagen con la que celebró el primer mes de sus bebés, Claudia volvió a consentir a sus seguidores con una nueva foto al lado de sus mellizos, se trata de un posado con los dos en los brazos. De acuerdo con el texto que acompañó la publicación, en realidad quería posar con sus tres hijos; sin embargo, no lo consiguió: “Mi intención era tomarme fotos con mis 3 hijos, pero Kira no quiso, porque todavía no puede con que cargue a Clío y Billy. Espero que pronto pase esta etapa y pueda disfrutar de sus hermanitos y toda la familia al mismo tiempo. Mientras, aquí aprendiendo a cargarlos al mismo tiempo sin parecer estatua”, se lee en su feed.

Horas antes de esta entrañable publicación, Claudia había compartido una historia en la que se veía a sus tres hijos: los mellizos dormidos en sus cunitas y Kira sentada al lado: “Desayunando con mis hijos”, escribió. Hace unos días, la actriz compartió en una de sus historias que su hija Kira estaba atravesando por una etapa difícil por la llegada de los bebés y así lo explicó: “Nos dividimos como en 20, luego con Kira que también es importante darle su espacio, para que se vaya integrando los con babys, porque para ella no ha sido fácil, bueno yo creo que para ninguna hermana mayor es fácil la llegada de sus hermanitos. ¿Quién soy yo para contarles?, pero celos, normales, pero ya lo esperábamos y estamos trabajando en ello, ya poco a poco se enoja menos cuando los cargo”, contó sincera.

Tal como lo contó en sus historias, trata de que dentro de la dinámica de Kira haya ratos de convivencia en el que solo se dedique a ella, así lo mostró hace unas horas cuando compartió una historia en la que se ve a Kira en el parque: “Tiempo con mi baby”, escribió la actriz sobre la foto. En otra historia, la actriz pidió a sus seguidores consejos de cómo han manejado esto con sus hijos: “Cuéntenme qué hace, porque sí está celosita y tengo que darle el espacio también a ella”. En su proceso de adaptación también hemos visto a Kira participar con los cuidados de los bebés, así lo mostró Claudia en sus redes, en un clip en el que se ve a la niña moviendo la cuna de sus hermanitos para arrullarlos.

El mes más especial

Para Claudia y para Billy la llegada de los mellizos los tomó por sorpresa, como es de esperarse en un embarazo doble, Clío y Billy nacieron antes de lo previsto, razón por la cual tuvieron que permanecer en el hospital con todos los cuidados que requieren los bebés prematuros. Durante semanas la actriz acudió diariamente a alimentar a sus bebés quienes estaban en la incubadora, hasta que en una de sus visitas se contagió de Covid y comenzó a vivir una de las etapas más complicadas de su maternidad, pues se tuvo que aislar y estar separada de los bebés por unos días. La semana pasada, por fin, los bebés fueron dados de alta y llegaron a casa, donde pudieron cumplir su primer mes de vida rodeados del amor de su familia.