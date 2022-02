Así fue el entrañable homenaje de Vicente Fernández en Premio Lo Nuestro

A dos meses del sensible fallecimiento de Don Vicente Fernández, recibió su primer homenaje póstumo durante la entrega del Premio Lo Nuestro, una gala que abrió con un número musical dedicado a los éxitos de El Charro de Huentitán. Ángela Aguilar, David Bisbal, Camilo, Christian Nodal y Grupo Firme fueron los encargados de realizar esta presentación que hizo estallar a los asistentes en una fuerte ovación dedicada al cantante quien falleció el pasado 12 de diciembre en su natal Guadalajara. Sin duda, al ser la única mujer en este homenaje, la hija de Pepe Aguilar se lució al interpretar el tema El Tapatío, un momento en el que dejó claro que es una de las representantes de la música vernácula más importante del momento.

Este homenaje fue presentado por Maluma, quien dedicó unas palabras a quien fue una de sus grandes inspiraciones en la música: “Vicente Fernández sigue siendo el símbolo de ese género musical y de un país entero, qué mejor manera de empezar esta noche, que demostrando el amor y la admiración que las nuevas generaciones le tenemos a esta leyenda, en canciones que vivirá por siempre. Don Vicente, esta entrega de Premio Lo Nuestro va dedicada a ti”, comentó el colombiano para dar paso a Ángela Aguilar quien comenzó con este número musical con el que la producción de los premios recordó al cantante mexicano.

Siguió el Grupo Firme con su interpretación del tema Los Mandados, para luego darle paso a Camilo quien cantó Un millón de primaveras, una canción a la que le dio su toque. Después vino uno de los momentos más ovaciones y fue cuando entró Christian Nodal para cantar, Acá entre nos, un tema con una letra que, para muchos, le quedó como anillo al dedo, tras la ruptura con Belinda. Para cerrar esta peculiar colaboración apareció sobre el escenario David Bisbal para interpretar De qué manera te olvido, un momento en el que demostró por qué es una de las voces más destacadas de España. Para cerrar con broche de oro, todos los involucrados cantaron esta canción.

De todos los participantes en este homenaje, Ángela era quien más tenía que lucirse debido a que era su primera noche como solitas, pues, según contó su papá en entrevista con Ventaneando, la edición de ayer de Premio Lo Nuestro marca un antes y un después en su carrera: “Estos premios son unos premios muy importantes, son un parteaguas, porque esta noche Ángela ya no es mi hija, como en otras premiaciones, y no saben el orgullo que me da, ya es una artista hecha y derecha y tiene que seguir su camino”. Por su parte, la joven cantante le contó a Pati Chapoy cómo se prepara para subir al escenario: “Es lo único que sé hacer en la vida y lo digo en el mejor sentido. Me arreglo, el maquillaje es súper importante, estoy obviamente calentando y vocalizando para salir a cantar correctamente”, comentó la cantante quien detalló que ella y su mamá diseñan sus espectaculares vestidos.

La reacción de los Fernández al homenaje

Lo que llamó mucho la atención del público de Premio Lo Nuestro fue el hecho de que ningún miembro de la dinastía Fernández fue requerido para esta gala, una situación de la que América Fernández y América Guinart hablaron durante un Live en Instagram: “Se agradece y está padre, pero lo que está raro es Alejandro y Álex, ¿no?, eso es raro”, comentó la exesposa de El Potrillo. Por su parte, la nieta de Vicente Fernández dijo: “Eso es lo extraño, obviamente se merece todos los homenajes del mundo, pero cómo dices tú, es exactamente el ambiente de su hijo y nieto”. Madre e hija también hablaron sobre la serie no autorizada que prepara Televisa: “La serie sin autorización, según yo eso no debería pasar, mínimo si vas a hacer una serie, pide permiso, cómo puedes hablar de la vida de alguien sin que tengas autorización”, dijo la nieta del cantante